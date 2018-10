JSK : Sur la bonne voie

S’il y a bien une équipe qui marche bien en ce moment, c’est la Jeunesse sportive de Kabylie. Une équipe au riche palmarès, de surcroît la plus titrée d’Algérie, avec de nombreux titres de champions glanés, des coupes d’Algérie et des coupes africaines. En effet, la JSK est en verve en ce début de saison avec 5 victoires et 3 matchs nuls après huit journées de Ligue 1-Mobilis. Le club sous la houlette de son nouveau président, Cherif Mellal est en train de retrouver ses vertus. Il s’organise de mieux en mieux et se restructure à nouveau comme à sa belle épopée notamment celle du Jumbo-JET. Un point positif chez le président Mellal, il fait appel aux anciens joueurs et enfants du club compétents pour que la JSK soit bien dirigée sur tous les plans. C’est ainsi, que Miloud Iboud occupe le poste de porte-parole du club, Mourad Ait-Tahar a été désigné manager général, Kamel Marek travaille aussi avec l’équipe dirigeante, Mourad Karouf et Slimane Raho sont membres du staff technique dirigé par Franck Dumas.

Mellal et son équipe dirigeante imprégnés qu’ils sont par la culture et l’amour du club, ne cessent depuis l’intersaison, à sillonner les quatre coins de la Kabylie, pour y effectuer un travail minutieux de proximité en direction des supporters, afin de les sensibiliser à mieux s’organiser et à être fair-play et les inciter à venir nombreux au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou à chaque rencontre des Canaris. Le président de la JS Kabylie est en train de réussir son pari. Non seulement, l’enceinte du 1er-Novembre affiche comble à chaque apparition de la JSK sur son terrain fétiche, mais en plus elle occupe actuellement le poste de leader avec brio.

L’arrivée du technicien français, Franck Dumas, a été bénéfique au groupe. Les joueurs l’apprécient bien et se sentent à l’aise avec lui. Ils ne cachent pas leur bonheur de travailler avec lui à l’entraînement. Son message est bien compris par tout le monde. Il a le soutien total de l’administration du club qui est satisfaite de son travail jusque-là. Les deux parties ont établi les règles du jeu dès le départ, en instaurant un règlement intérieur qui s’applique à tout un chacun dans toute sa rigueur. Mellal, Iboud et les autres savent bien que sans une discipline infaillible au sein de l’équipe, on ne peut s’attendre à rien. Pour avoir vécu les moments forts de la JSK qui trônait sur le football algérien de nombreuses années durant et qui était à l’avant-garde du professionnalisme en Algérie, sous la coupe des présidents Abdelkader Khalef puis Boussaâd Benkaci et du duo Khalef-Ziwotko à la barre technique ; Iboud, Mourad Ait-Tahar et tous ceux qui sont à des postes de responsabilités à la JSK tiennent à marcher sur les pas de ceux qui ont fait la grandeur du club. Des dirigeants et des entraîneurs qui étaient à la tête de la JSK et dont l’excellente gestion sur tous les plans à permis aux Canaris de vivre des années fastes. La JSK qui était citée comme l’exemple à suivre et qui faisait rêver de nombreux joueurs, a vécu ces dernières saisons des moments difficiles qui lui ont fait perdre son aura. Le départ de Mohand-Chérif Hannachi qui n’était plus en mesure de servir comme il se doit son club de toujours et la venue de Cherif Mellal lui semble pour le moment bénéfiques.

Le nouveau président a juré de nettoyer l’environnement du club des parasites qui l’entourent et qui lui nuisent plus qu’ils ne le servent. Il veut éloigner l’équipe et les joueurs de toute interférence nuisible. C’est d’ailleurs ce qu’il fait depuis son arrivée à la tête du club, malgré les fortes résistances de ceux qui avaient l’habitude de se servir de la JSK pour se remplir les poches sans jamais la servir. Une chose est sûre, les milliers de supporters de la JSK sont ravis des performances de leur équipe favorite qui reste invaincue après huit journées de championnat. C’est une sacrée performance. Ils sont heureux et ils ont retrouvé un sourire qu’ils avaient perdu ces dernières saisons ponctuées par des résultats moribonds. Pour preuve de la bonne marche actuelle du club kabyle sous la direction de Mellal et de l’équipe qui l’entoure, l’arrivée de nombreux sponsors à l’image de Cosider, Cevital, Soummam et bien d’autres qui se bousculent au portillon pour véhiculer leur image de marque à travers ce grand club qu’est la JSK. C’est une excellente chose pour la doter des moyens financiers nécessaires, qui la mettront à l’abri du besoin. Le nouveau stade de Tizi-Ouzou dont la livraison est prévue dans les tout prochains mois, donnera une dimension supérieure à la JSK. Une chose est sûre, la JSK avance dans le bon sens, au grand bonheur de ses fans. Pourvu que cela dure et cela ne peut être qu’une bonne chose pour le football national.

Mohamed-Amine Azzouz