Fédération algérienne de boxe M. Nehassia (ex-président) : « Je vais réintégrer mon poste »

Abdelmajid Nehassia, président déchu de la Fédération algérienne de boxe (FAB), a indiqué à l'APS qu'il va réintégrer son poste au cours de la semaine prochaine «par la force de la loi», appelant le ministère de la Jeunesse et des Sport à agir pour le rétablir dans ses droits les plus absolus. «L'actuel président de la FAB, Draa Abdeslam, a fait appel de la décision du Tribunal algérien de règlement des litiges sportifs (TARLS) qui m'a rétabli dans mes droits en tant que président «légitime» de l'instance fédérale. Je vais réintégrer mon poste de président au cours de la semaine prochaine par la voie d'une décision émanant du procureur général», a précisé à l'APS Abdelmajid Nehassia. Selon le verdict définitif du TARLS, Nehassia doit réintégrer, sans passer par une AG élective, son poste de président de la FAB et toutes les décisions prises par l'AG extraordinaire du 15 juillet doivent être annulées dans le fond et la forme. «Je sollicite le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, pour qu'il intervienne afin de mettre fin à cette situation qui a porté préjudice à la boxe algérienne. Je suis toujours en contact permanant avec la Fédération internationale de boxe qui me reconnait comme le président légitime de la FAB. La boxe algérienne va droit vers la suspension», a-t-il expliqué. Conséquence de cette situation, l'Algérie a perdu sa représentation au sein du Comité exécutif de la Fédération internationale de boxe (AIBA) dont les élections auront lieu le mois de novembre prochain. «Je pense que c'est très grave pour l'Algérie de perdre sa représentativité au sein de la fédération internationale à cause d'une faute administrative de la part de l'actuel président Draa Abdeslam et son secrétaire général qui vient de réintégrer son poste, alors qu'il était suspendu par le MJS pour faux et usage de faux», a dit Nehassia. L'Assemblée générale extraordinaire de la FAB, réunie le 15 juillet 2017 au Centre Ghermoul d'Alger, avait retiré sa confiance au président de l'instance fédérale, Abdelmadjid Nehassia, et une assemblée élective avait été organisée le 1er août. Les membres du Bureau fédéral reprochaient au président Nehassia la prise de décisions «unilatérales», notamment en ce qui concerne la désignation du directeur technique, les membres de la commission de discipline et les différents staffs techniques nationaux. Pour rappel, Nehassia avait été élu le 4 mars 2017 à la tête de la FAB pour le mandat olympique 2017-2020 en remplacement de Nabil Sadi.