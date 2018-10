U13 de la radieuse : Deux matchs à Londres

L’équipe des U13 de la Radieuse a participé dernièrement à un événement sportif à Londres, sur invitation de l’association des émigrés arabes en Angleterre. L’équipe de la Radieuse a joué deux matchs : le premier contre une sélection arabe, et le second face à une sélection d’enfants d’Algériens résidant au Royaume- Uni.

Les organisateurs de ce tournoi, tout en remerciant la Radieuse d’avoir accepté leur invitation, ont tenu à faire visiter aux jeunes joueurs d’Oran, les stades d’Arsenal et de Chelsea.

C’était aussi l’occasion pour la délégation de l’association présidée par Chafi Kada, de rendre hommage au personnel de l’ambassade algérienne à Londres, à sa tête M. Abba Amar, qui honore la diplomatie algérienne. Une collation et des cadeaux symboliques furent offerts aux joueurs. De leur côté, les responsables de la Radieuse ont remis un trophée du mérite et un diplôme d’honneur au diplomate algérien, très heureux de la présence de l’équipe algérienne en Angleterre.