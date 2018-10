Maladies professionnelles : 13 cancers reconnus et indemnisés en Algérie

Les cancers sont des pathologies multifactorielles. Les facteurs environnementaux d’origine professionnelle ont été incriminés pour plusieurs types de cancers. Les cancers dits professionnels résultent d’une exposition à certains produits ou à certains procédés dans le cadre de l’activité professionnelle. « Ils apparaissent généralement 10, 20, voire 40 ans après cette exposition. Les patients sont alors le plus souvent à la retraite.

D’un point de vue médical, rien ne permet actuellement de différencier les cancers d’origine professionnelle de cancers ayant une autre origine : quelle que soit la nature du ou des facteurs qui ont déclenché un cancer, ils se manifestent et se développent de la même façon. Par exemple, un cancer du poumon présente les mêmes symptômes, qu'il soit associé à une exposition professionnelle à l’amiante ou à un tabagisme ancien», nous explique le Dr Bacha, maître assistante en médecine du travail au CPMC. Elle nous révèle que les agents chimiques qui causent un cancer en milieux professionnel sont entre autres, l’amiante la poussière de bois, le benzène, le chromate, la fumée des moteurs diesel, les rayonnements ionisants ou les rayonnements UV… Il semblerait même que le travail de nuit peut provoquer un cancer chez les femmes car ses hormones sont perturbées, selon le Dr Bacha qui précise que les organes ciblés et les plus fréquents sont les poumons, la vessie et le sang. Face à un patient atteint de cancer, le médecin ne pense pas systématiquement à une origine professionnelle. De leur côté, les patients ne savent pas toujours qu’ils ont été en contact avec des produits à risque ou ne s’en souviennent parfois plus. Enfin, certains patients ne connaissent pas suffisamment leurs droits en matière de reconnaissance des cancers d’origine professionnelle. Il en résulte que lorsqu’ils sont d’origine professionnelle, plus de 80% des cancers du poumon et 80 % des leucémies ne sont pas reconnus comme tels ni indemnisés par les organismes de protection sociale.

Qui est concerné par ces cancers professionnels ?

«Tout le monde est potentiellement concerné, en particulier les personnes exerçant ou ayant exercé des professions au contact de produits ou procédés susceptibles d’augmenter le risque de cancer», nous dit Dr Bacha. La spécialiste affirme que le risque de cancer professionnel est le plus élevé dans les secteurs de l’industrie du bois, de la métallurgie, de la chimie et plasturgie, du bâtiment et des travaux publics et de l’activité minière. Les activités de maintenance, de nettoyage, de dépannage, le travail de désinfection en milieu hospitalier ou dans l’agroalimentaire, le travail dans un laboratoire d’anatomopathologie ou dans un laboratoire de recherche, notamment en cas d’exposition à la radioactivité, présentent aussi des risques potentiels. Pour savoir si une activité professionnelle présente un risque, il faut analyser dans le détail ce à quoi elle expose : les agents manipulés et les procédés mis en œuvre. L’exposition peut être directe mais aussi indirecte, si le travail est effectué à proximité d’un poste qui expose à des substances ou agents cancérigènes.

« En Algérie, sur les 85 tableaux des maladies professionnelles régis par la loi 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, 13 cancers sont reconnus d’origine professionnelle et sont indemnisés », précise le Dr Bacha.

Elle recommande à tout travailleur qui souffre d’un cancer de «passer chez son médecin du travail afin de repérer une éventuelle étiologie professionnelle et préserver ses droits et ceux de sa famille car un cancer reconnu comme maladie professionnelle par la réglementation algérienne donne droit à une réparation, prestation en nature et en espèces si séquelles il y a».

F. L.