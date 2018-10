Cancer du sein : Prévenir et sensibiliser

Chaque année, le mois d’octobre est, partout dans le monde, consacré à la sensibilisation au cancer du sein, à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme.

Octobre rose est l’occasion de rappeler que cette maladie demeure, malgré les progrès thérapeutiques, un enjeu de santé publique majeur. De fait, il faut toujours et encore attirer une plus grande attention sur la maladie, favoriser la prise de conscience, accroître le soutien apporté au dépistage précoce et aux traitements…

Le cancer du sein est le premier cancer féminin dans le monde, mais aussi en Algérie. 10.000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chez nous, 4.500 cas sont pris en charge par les structures de santé, 3.500 cas meurent chaque année. Le cancer du sein reste un problème majeur de santé public dans notre pays. Des professeurs spécialistes en oncologie, des chercheurs en épidémiologie, ainsi que d’autres experts ne cessent de «décortiquer», de disséquer et d’expliquer les facteurs de risque de ce cancer, son incidence, les différentes techniques de dépistage, les nouveautés épidémiologiques... On nous affirme que «l’ensemble des facteurs de risque ne sont pas encore identifiés, même si l’on estime aujourd’hui que 5 à 10% sont des facteurs génétiques». Les spécialistes révèlent aussi que les femmes de 45 ans constituent 50% des cas de cancer du sein enregistrés. On affirme aussi que «l’outil le plus efficace pour le diagnostic comme pour le dépistage reste la mammographie qui peut détecter le cancer du sein à un stade précoce». Mais disposons-nous aujourd’hui des moyens et d’outils qui nous permettent d’aller vers ce diagnostic et dépistage précoces ? La qualification humaine pour procéder à une mammographie efficace est-elle suffisante ? La sensibilisation pour l’auto-examen mammaire qui constitue une autre manière efficace et agissante qui permet d’éviter que le cancer soit détecté à un stade avancé parfois au stade de métastase est-elle agissante ? Les spécialistes recommandent de lever, à travers les médias et les campagnes de sensibilisation, les tabous qui entourent encore cet organe qu’est le sein, et d’appeler les femmes à aller le plus souvent possible vers la palpation.

Le non-remboursement des actes de soin effectués chez le privé pose également problème. Maintenant, la principale préoccupation qui taraude l’esprit de toutes ces femmes qui vont vers le dépistage est de savoir qu’une fois que ce dernier est fait, que le diagnostic établit, seront-elles prises en charge ? À quel suivi peuvent-elles s’attendre ? Certains problèmes de terrain existent encore, tels que les difficultés d’accès des femmes à la mammographie et les entraves posées par les hôpitaux pour accepter les malades diagnostiqués dans les centres de soins de proximité ou par les médecins privés, pour des dépistages. L’autre problème posé est celui du pénible circuit que doit emprunter le patient avant d’être pris en charge dans les structures de santé. Les infrastructures de soins existantes sont insuffisantes pour prendre en charge l’ensemble des cancers diagnostiqués. Le Centre Pierre et Marie-Curie arrive à saturation et ne peut plus répondre à des demandes qui viennent de tout le territoire national. La radiothérapie, elle, constitue un véritable goulot d’étranglement. Ce constat explique qu’un grand nombre de patients n’ont accès à aucun traitement contre leur maladie. «Il y a urgence», s’alarment les spécialistes et les associations vers lesquels se tournent les malades isolés et démunis.



L’espoir d’un dépistage précoce



L’autre épineux problème soulevé par ces associations est celui relatif au refus de la sécurité sociale de rembourser les actes de soins effectués dans les centres privés. Il faut savoir que le montant d’«une séance de radiothérapie s’élève à 13.000 DA chez le privé», tandis que les services de la Sécurité sociale n’en remboursent que 400 DA seulement. L’autre point sur lequel insistent professionnels et associations est la formation d’infirmiers et de médecins sur l’accompagnement en fin de vie. «Il faut investir sur la formation psychologique du personnel (médecins, infirmiers)… pour le suivi psychologique du patient et de ses proches dès le début et tout le long de la maladie. Le cancer est synonyme de fin de vie dans la tête de pratiquement toutes les personnes atteintes. Une fois le diagnostic posé, positif, c’est la confrontation avec la grande question existentielle qu’est la mort et toutes les peurs, les angoisses, la solitude que ça génère pour le malade, et le terrible drame pour la famille, et c’est là que le rôle des paramédicaux accompagnateurs est efficace; expliquer, dédramatiser, en parler, se familiariser avec la maladie», dit un membre de l’association Nour-El-Houda.

Des carences dans la prise en charge du cancer du sein existent encore, même si «des réalisations encourageantes inhérentes à la prise en charge radiothérapeutique des malades, ainsi qu'à la formation de généralistes, en charge de coordonner les thérapies anticancéreuses ont été accomplies», selon le professeur Zitouni.

C’est ce premier octobre qu’a débuté à travers le pays la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. une action initiée depuis quelques années et dont les résultats ne répondent pas encore aux espérances attendues. Le but visé à travers ce genre de campagne est d’arriver à une généralisation du dépistage du cancer du sein, seule solution à cette pathologie. Mais un dépistage de masse est-il possible devant l’incapacité des moyens existants et l’absence de la culture de prévention chez les algériennes.

Cette campagne doit également constituer une opportunité pour les spécialistes et les décideurs algériens de faire l’état des lieux de la maladie chez nous et de sa prise en charge. Malgré tous les efforts des professionnels de la santé et des pouvoirs publics, cette prise en charge ne répond pas encore aux besoins des personnes atteintes par le cancer du sein.

Cette maladie représente une des principales causes de mortalité pour les femmes chez nous. Cette mortalité qui est très élevée est due à un diagnostic souvent tardif et à une prise en charge difficile et coûteuse. «Il est aberrant que les unités de dépistage relevant de la CNAS ne prennent en charge que les femmes affiliées, donc les femmes travailleuses. Résultat : la plupart des malades atteintes du cancer du sein qui arrivent chez nous sont à un stade très avancé de la maladie», a, notamment, déclaré le Pr Kamel Bouzid, chef de service oncologie au CPMC, lors d’une de ses sorties médiatiques.



Prés de 4.000 femmes atteintes répudiées chaque année



Mme Samia Gasmi, présidente de l’association Nour Doha d’aide aux personnes atteintes de cancer, est gagnée par l’émotion quand elle évoque l’histoire d’Amel, 26 ans, originaire d’Adrar. La jeune femme a été diagnostiquée porteuse d’une tumeur maligne lors d’une campagne de dépistage. Après une période de chimiothérapie à Alger, les médecins décident de recourir à une ablation. Craignant la réaction de son conjoint, elle leur rétorque déterminée : «Laissez-moi mourir avec mes deux seins !». Amel retourne dans sa région natale et s’isole dans l’attente de l’issue inéluctable : la mort. «Elle avait toutes les chances d’être sauvée. Un gâchis !», déplore Samia Gasmi, les larmes aux yeux.

Plus de 4.000 répudiations sont annuellement recensées en Algérie suite à l’annonce d’un cancer du sein. Avec 3.500 décès par an, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes en Algérie. Il représente 40,45% de tous les cancers féminins. Le tiers de femmes souffrant chaque année de cancer se retrouve ainsi dans la précarité sans couverture sociale après le divorce. Le théologien Kamel Chekkat, de l’association des oulémas d’Algérie, rejette toute association de ces comportements à l’islam. "Ce n’est pas un problème de religion mais d’éducation. La religion exhorte les époux à se soutenir mutuellement et pour l’islam "l’homme honorable honore sa femme et l’homme vil l’humilie".

F. L.