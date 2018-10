Mme Samia Gasmi, présidente de l’association Nour Doha d’aide aux cancéreux

L'association Nour Doha, qui existe depuis 2002, s’attelle à lutter contre toutes les formes de cancer en Algérie. Cette association, qui prend en charge les personnes atteintes de pathologies cancéreuses sur le plan médical, social et psychologique, sillonne tout le territoire national en collaboration avec des équipes de médecins spécialistes bénévoles. L'association Nour Doha d'aide aux cancéreux organise tout au long de l'année des journées de consultations préventives dans les régions les plus reculées de l'Algérie pour y apporter un message de sensibilisation sur l'importance d'un dépistage précoce du cancer avec l’apport de 16 bureaux régionaux, notamment à Djanet, Béjaïa, Hassi Messaoud, Souk Ahras ou encore Tamanrasset. L’association Nour Doha a participé au congrès Euro cancer en 2003, elle est membre fondateur de l’ALIAM ou Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes de lutte contre le cancer.



Vous vous trouvez actuellement au sud du pays, plus précisément à Bou Saâda pour une campagne de sensibilisation, d’information et de dépistage du cancer, en quoi consiste concrètement ce travail de terrain ?

Plusieurs personnes se sont mobilisées avec nous pour mener à bien cette campagne de dépistage et de consultation de toutes les formes de cancer, dont des médecins bénévoles, chirurgiens oncologues, sénologues, sages-femmes, psychologues… L'association organise de façon régulière des campagnes de ce genre dans différentes régions du pays. Elle a réalisé depuis 2003 plus de 30.000 consultations dans plusieurs wilayas du pays. Lors de nos précédentes opérations notamment celle organisée dans une autre wilaya du Sud, à Djanet, 308 consultations préventives et gratuites ont été effectuées par des médecins spécialistes pluridisciplinaires. Lors de ces consultations, plusieurs analyses ont été pratiquées avec, pour résultats, des cas suspects, notamment pour les cancers du sein, du sang, du poumon, de l'appareil digestif, du col de l'utérus en plus de 4 actes chirurgicaux pratiqués sur place sur les adénofibromes. Des consultations d'ophtalmologie ont également été effectuées en prévention de survenue de glaucomes et de cataractes. Les cas de patients suspects ont été par la suite pris totalement en charge par l’association. Cette prise en charge n'est pas seulement médicale mais aussi humaine, car le malade et son garde-malade bénéficient d'un hébergement au sein même des bureaux de Nour Doha, où ils seront à proximité du CPMC d'Alger.



Cela fait quelques années que l’association exerce sur le terrain et vous suivez de prés toutes ces personnes atteintes de cancer face aux difficultés de la maladie, quel état des lieux faites-vous de la situation?

La prise en charge du malade est confrontée à beaucoup de problèmes, notamment la coordination entre les institutions en charge de la santé et les moyens. Certains cancers sont guérissables comme le cancer du sein. mais la mauvaise prise en charge, le manque de médicaments et les rendez-vous très espacés de la radiologie et de la chimiothérapie compliquent davantage cette maladie qui entraîne le décès du malade. L'association a, à maintes reprises, tiré la sonnette d'alarme sur les différents problèmes auxquels sont confrontés les malades cancéreux dans notre pays. L'un des problèmes récurrents qui se pose avec acuité est l'accès à la radiothérapie. Notre association ne cesse d'interpeller les pouvoirs publics sur cette question brûlante. Des rendez-vous sont donnés aux patients très tardivement, ce qui réduit considérablement leur chance de guérison. En effet, les retards mis dans l'accès à la radiothérapie annulent les bénéfices de la chimiothérapie, quand elle y est associée, et conduisent le malade à une grave récidive et à la mort. Le malade cancéreux est souvent obligé de se déplacer d'une région à une autre pour se faire soigner et, dans la plupart des cas, il est obligé d'attendre des mois. Très peu de centres d'oncologie assurent la radiothérapie. le Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d'Alger se retrouve saturé n'arrivant plus à accueillir le nombre grandissant de malades qui affluent des quatre coins du pays. Les autorités sanitaires sont appelées en urgence à prendre en charge de manière efficiente les malades cancéreux et faciliter l'accès aux soins.



Des centaines d’Algériennes sont abandonnées par leurs maris après un cancer du sein, quel est votre commentaire ?



Malheureusement beaucoup de femmes sont rejetées au moment où elles doivent affronter le traumatisme de l’opération et de lourds traitements. certaines sombrent dans la dépression, d’autres se retrouvent dans des centres d’accueil car elles n’ont nulle part où aller. Beaucoup de femmes considèrent aussi leur maladie comme honteuse. Une malade a refusé d’en parler à sa propre sœur, une autre a même préféré mourir avec ses deux seins plutôt que d’accepter une ablation. De nombreux hommes, refusent d'accepter les changements physiques qui surviennent chez leurs femmes et ont recours au divorce. Ils considèrent que ces femmes ne sont plus en mesure d'accomplir le devoir conjugal, ce qui est totalement faux puisque la femme après sa mastectomie, elle peut refaire sa reconstruction mammaire et les choses rentrent dans les normes. Nous avons de très bons chirurgiens qui réussissent admirablement ce genre de chirurgie et la vie continue.

Propos recueillis par F. L.