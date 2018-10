Une matinée au département d’oncologie pédiatrique

A la vue du pompeux écriteau «Hôpital du jour, département d’oncologie pédiatrique», au premier étage du CPMC, on s’attend à entrer dans une unité correctement spacieuse pour, décemment, prendre en charge des enfants et adolescents atteints de cancer. Une fois la porte franchie, on se retrouve dans un étroit couloir où malades, parents et soignants se croisent, se bousculent et se heurtent tout au long de la journée de soin. Trois chambres, trois petites chambres constituent ce département. Aménagées pour ne contenir que trois lits, ce sont six couches anarchiquement disposées qui occupent chaque chambre et où sont entassés enfants malades et parents accompagnateurs dans une ambiance très pesante et étouffante. Dans l’une des chambres trop exigüe, un infirmier et un médecin discutent et examinent des enfants et des adolescents qui viennent des quatre coins du pays pour recevoir leur chimio. Les visages tristes, certains se retrouvent dans des situations d’abattement, de grande fatigue… sans compter les vomissements, le manque de sommeil, la perte d’appétit, etc. Ce département à trois petites chambres accueille chaque année près de 400 enfants cancéreux venus des quatre coins du pays. La mobilisation de ces enfants sur des centaines de kilomètres dégrade sensiblement leur état de santé considérant les complications de leur pathologie. «Notre petite structure est réellement dans l’incapacité de prendre en charge plus de patients et le personnel soignant est souvent dépassé», nous dit le Professeur Fatiha Gachi, chef de l’unité oncologie-pédiatrie au Centre pierre et Marie-Curie. Le centre ne dispose que de huit lits pour des malades provenant de toute l’Algérie. Face à cette amère réalité, les médecins sont contraints d’improviser. «Il faut construire d’autres centres partout sur le territoire national, le CPMC a besoin, au minimum, d’une quarantaine de lits pour pouvoir répondre, un tant soit peu, aux besoins des jeunes malades dirigés vers cette structure hospitalière. Plus encore, il ne suffit pas de créer de nouveaux centres, il faut y créer les conditions idoines à soigner les enfants cancéreux de manière digne et convenable», nous affirme M. Manseri, cadre infirmier à l’unité d’oncologie pédiatrique



1.500 nouveaux cas se déclarent chaque année chez les enfants



«Les chiffres indiquent que 1.500 nouveaux cas de cancer se déclarent chaque année chez les enfants. Un diagnostic précoce de la maladie permet de la contourner et de prévenir les complications Malheureusement, beaucoup de malades ne consultent qu’une fois le cancer arrivé à un stade avancé», nous confie avec regret le Pr Gachi. La spécialiste affirme qu’«on peut sauver 25% des personnes atteintes surtout que dans deux tiers des cas, il s’agit de tumeurs dures et de leucémie que l’on peut soigner et guérir définitivement si le diagnostic est précoce. Selon le Pr Gachi, les cancers les plus répandus chez les enfants en Algérie, et qui relèvent dans la majorité des cas des formes génétiques, sont notamment les tumeurs dures —150 nouveaux cas sont enregistrés chaque année— dont les tumeurs de cerveau, de l’œil, des os et des muscles.



Des carences qui rendent impossible une bonne prise en charge



L’enfant souffre ainsi de tumeurs de cerveau, de l’œil, des os et des muscles et de leucémie qui représente entre 30 à 40% de l’ensemble des cancers pédiatriques. Le cancer touche en général toutes les catégories d’âge chez l’enfant. La spécialiste a déploré, toutefois, l’absence de centres spécialisés à travers le pays, ce qui entraîne un afflux des citoyens vers le centre Pierre-et-Marie-Curie qui accueille 80% des personnes atteintes, des régions de l’intérieur du pays, parmi les familles à faible revenu. Le centre des cancéreux peut assurer l’hospitalisation de 260 malades uniquement par mois et dispense 160 chimiothérapies pendant la même période. Face à cette situation causée par le manque de lits dans le centre, le Pr Gachi a déploré «les efforts marathon» du malade qui passe des mois à faire la navette entre son lieu de résidence et Alger pour obtenir une place à l’hôpital. En Algérie, le taux de guérison du cancer pédiatrique est de seulement 50%. «La prise en charge des enfants cancéreux s’est beaucoup améliorée par rapport aux précédentes années notamment avec la disponibilité de médicaments mais avec 50% de taux de guérison nous avons encore des efforts à faire pour atteindre la moyenne mondiale», a souligné la chef de l’unité pédiatrie du CPMC. Elle soulève, cependant, le manque de formation du personnel médical



«Un malade bien accueilli est à moitié guéri», dit l’adage



«Surcharge, manque de moyens, manque d’effectif, manque de temps, problème de formation… autant de carences qui rendent impossible une prise en charge appropriée », nous confie M. Manseri. Ce surveillant médical déplore les conditions d’accueil des enfants malades et leurs parents qui laissent à désirer. «Sous d’autres cieux, il existe au niveau des unités de prise en charge des enfants cancéreux «un espace bleu» où un staff médical se charge de l’accueil, l’orientation et l’information des malades et leur parents, c’est un espace qui permet de discuter avec les adolescents malades ce qui est très important», affirme notre interlocuteur. Les relations avec l’équipe soignante et en particulier avec le médecin cancérologue sont essentielles tout au long de la maladie. Ils sont le premier soutien psychologique, sauf que ce soutien n’existe pas chez nous car il est impossible aux médecins traitants de soutenir leur relation avec leurs patients en dehors du traitement. L’accompagnement psychologique d’un enfant malade est-il différent de celui d’un adulte? «Oui, car il est fondamental d’y intégrer la prise en compte psychologique de ses parents et de sa fratrie. Les enfants sont des êtres en développement. C’est pourquoi nous nous devons d’être très attentifs, en plus du soutien psychologique apporté, à ce que celui-ci se poursuive le plus ‘normalement’ possible malgré la maladie», nous dira Dr Ratiba, psychologue bénévole dans une association de prise en charge des cancéreux qui insiste aussi sur la prise en charge psychologique des parents . «on ne s’attend jamais a cela, mon cœur de maman s’est effondré le jour où j’ai su que mon fils avait un cancer de la vessie mais aujourd’hui, on commence à prendre nos habitudes à l’hôpital mon fils et moi», témoigne Aldjia, maman d’un jeune garçon de 8 ans, venue de Tebessa. «C’est moi qui prend en charge le soutien psychologique de mon fils, je lui parle beaucoup et j’essaye de lui expliquer ce que j’ai compris de sa maladie», dit cette maman qui reconnait que son niveau d’instruction ne lui permet pas de toujours comprendre les explications des médecins. Dans la chambre à côté, un adolescent de 16 ans, accompagné de sa mère, reçoit son traitement de chimiothérapie pour le deuxième jour consécutif, il en a pour trois jours. Ni cheveux ni sourcils, il nous accueille toutefois avec un grand sourire. Sa mère est plus stressée et son visage plus fatigué. Ils viennent d’El Khemis, et c’est comme ça, chaque 21 jours depuis 5 mois. «C’est très difficile pour un adolescent de 16 ans de rester dans le giron de sa mère à cause de sa maladie au moment où ses copains du même âge prennent leur autonomie surtout vis-à-vis des parents», nous dira cette maman. Il est essentiel pour les patients et leur parents d’y croire encore. Pour encore espérer et donc vivre. Sans espoir, il est impossible de survivre.

F. L.