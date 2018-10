Algérie Télécom Satellite : diversifier les activités dans le Sud-ouest

L’entreprise Algérie Télécom Satellite (ATS), filiale du groupe public Télécom-Algérie, compte développer et diversifier prochainement ses activités à travers le Sud-ouest du pays, a-t-on appris, hier à Bechar, de son président-directeur général (PDG). «Nous comptons, à travers le vaste programme de promotion et de développement des télécommunications initié par le Président de la République, et sur orientations du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, apporter une contribution concrète au développement des zones éparses, rurales et citadines des wilayas du Sud-ouest du pays», a affirmé à l’APS M. Benabdelouahad Mohamed Anouar. S’exprimant en marge d’une séance de travail avec les cadres de la direction régionale de son entreprise, il a précisé que ce programme de promotion et de développement des télécommunications «passe à travers l’utilisation de différentes solutions de télécommunications par satellite, mises à disposition tant au profit des institutions publiques que de simples citoyens voulant avoir accès à nos solutions». «Ainsi, l’entreprise lancera prochainement les travaux de réalisation d’infrastructures techniques et commerciales dans la région, avec pour but de se rapprocher des clients et satisfaire au mieux leurs besoins, surtout en ce qui concerne la prise en charge des préoccupations techniques des partenaires en activité dans la région, notamment les institutions publiques, les entreprises pétrolières et d’autres entités économiques avec qui nous collaborons», a-t-il expliqué. «Ceci va permettre et servir à la promotion des différentes solutions spécifiques de télécommunications par satellite que nous commercialisons», a soutenu le PDG d’ATS. L’entreprise projette de lancer prochainement un produit technologie de surveillance à distance par satellite des cheptels de camelin en transhumance à travers les vastes étendues sahariennes du Sud du pays, démontrant ainsi sa contribution au développement de l’économie locale du Sud-ouest et aussi comme apport au développement de ce type d’élevage, selon son premier responsable. «Un projet d’ouverture d’une unité d’ATS est également prévu à Adrar, au titre des actions de redéploiement et de rapprochement de l’entreprise de ses partenaires dans cette wilaya frontalière», a aussi indiqué Benabdelouahad. Algérie Télécom Satellite, qui active depuis 2006 dans le domaine des télécommunications par satellite, en exploitant deux licences en VSAT (Very Small Aperture Terminal) et GMPCS, (Global Mobile Personal Communication System), ainsi qu’une autorisation d’exploitation de Géolocalisation, a pour mission d’établir, de développer et d’exploiter des réseaux de télécommunications par satellite afin d’assurer le transport et l’acheminement des communications nationales et internationales, a-t-on expliqué.

«Avec un capital social de 3.100.000 de DA, Algérie-Télécom Satellite opère dans le domaine des télécommunications par satellite depuis plus de 40 ans, enregistrant un chiffre d’affaires de 6 milliards de DA durant l’exercice 2017», a fait savoir le responsable.

«Leader sur le marché national avec ses solutions fixes et mobiles, reconnues pour leur robustesse et fiabilité, de même que principal fournisseur de solutions VSAT en Algérie, ATS dispose aujourd’hui d’un nombre croissant de VSAT déployées sur le territoire national et à l’étranger auprès des représentations diplomatiques algériennes», a-t-il signalé. En ce qui concerne le segment Géolocalisation, l’entreprise œuvre à le promouvoir par de nouvelles conquêtes avec l’installation et la mise en service de nouvelles balises totalisant aujourd’hui un nombre considérable de balises installées sur l’ensemble des clients, et ce, grâce à l’apport de ses 396 employés dont une majorité de cadres et d’ingénieurs qualifiés, a ajouté son PDG.