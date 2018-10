Rencontre des ministres du Tourisme de l’UA à Nairobi : M. Benmessaoud présente l’expérience de l’Algérie

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a mis en avant, à Nairobi (Kenya), les grands efforts consentis par l'Algérie en faveur de la promotion des structures et infrastructures de base, vu leur rôle actif dans le développement économique, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Dans son allocution à la clôture des travaux de la 1ère session de haut niveau de la sous-commission des ministres du Tourisme de l'Union africaine (UA), relevant du Comité technique spécialisé (CTS) en charge du transport, des infrastructures interrégionales et intercontinentales, de l'énergie et du tourisme, M. Benmessaoud a rappelé qu'à travers la politique suivie, «plusieurs infrastructures de base ont été réalisées, à l'instar de l'autoroute Est-Ouest, de la route transsaharienne, des aéroports, des ports, des chemins de fer, ainsi qu'un large réseau moderne de fibre optique qui a eu un rôle important dans le développement de l'économie». Ces efforts, poursuit le ministre, «ont contribué au développement du secteur du tourisme sur des bases idéales, permettant ainsi à l'Algérie de jouir de l'intérêt du continent africain et de s'ériger en modèle et en référence, en ce qui a trait aux questions de l'Afrique et de la communauté internationale». A cette occasion, M. Benmessaoud a relevé «le rôle pionnier de l'Algérie, sous la direction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le renforcement de l'unité de l'Union africaine, en vue d'œuvrer ensemble à la promotion du continent africain, sachant que le Président Bouteflika est le père fondateur de l'initiative du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD)».

Le ministre a exprimé, en outre, «le souci permanent du Chef de l'Etat de conforter cette relation et valoriser les démarches entreprises par l'UA afin d'asseoir une base solide aux pays membres».