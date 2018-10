Syndicat national des enseignants universitaires : Plusieurs points débattus avec la tutelle

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a affirmé, hier à Alger, que l’objectif de sa rencontre avec le Syndicat national des enseignants universitaires (SNEU) était de prendre connaissance de leurs préoccupations, et de tenter de leur trouver des solutions. Dans une déclaration à la presse, en marge de la rencontre périodique ordinaire avec les représentants du SNEU, affilié à l’Union nationale des travailleurs algériens (UGTA), M. Hadjar a indiqué que ce genre de rencontres constituait une occasion propice, pour «prendre connaissance des préoccupations de la communauté universitaire pour tenter de leur trouver des solutions et de les appliquer par la voie de la commission conjointe». Il est également question, lors de ces rencontres, d’«informer le corps universitaire des nouveautés enregistrées au niveau du ministère, en ce qui concerne leur cursus scientifique et pédagogique, et leur carrière professionnelle», a-t-il soutenu. Parmi les points débattus à huis clos, le ministre a cité les inscriptions en doctorat, le dossier des revues scientifiques indexées, outre les problèmes rencontrés liés aux syndicats au niveau de certaines universités, le dossier du logement dans les différentes wilayas, les œuvres sociales et les laboratoires de recherche, précisant que le ministère a élaboré un programme de formation au profit des directeurs de laboratoires. Pour sa part, le secrétaire général du SNEU, Messaoud Amarna, a affirmé que la séance d’hier avait été consacrée principalement à l’évaluation des résultats des précédentes réunions et au débat d’une série de questions sociales intéressant les enseignants universitaires, notamment les dossiers du logement, des salaires et des promotions.

M. Amarna a estimé nécessaire de «revoir» le statut des enseignants chercheurs, conformément au développement qui marque le secteur de l’Enseignement supérieur, insistant sur l’impératif de «réviser» la liste des revues scientifiques indexées par le ministère et exigées pour la promotion des enseignants et la soutenance de leur thèse.