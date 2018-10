Grippe saisonnière : Lancement de la campagne nationale de vaccination

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé, hier à Oran, le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière, à partir du 15 octobre.

«Nous allons lancer une campagne d’information et de sensibilisation à travers l’ensemble du territoire national, pour toucher les populations concernées par cette opération, notamment les personnes âgées et les malades chroniques», a précisé le ministre, qui présidait la cérémonie d’ouverture de l’année pédagogique de la formation paramédicale 2018/2019.

Cette opération sera accompagnée d’un nombre d’actions de sensibilisation autour des sujets les plus exposés au risque de contracter la grippe, en particulier ceux souffrant d’un déficit immunitaire et qui, précise-t-il, ont l’obligation, d’un point de vue médical, de se faire vacciner. Lors de cette visite, le M. Hasbellaoui s’est enquis de l’état d’avancement de plusieurs chantiers en cours, dont une partie lancée en 2008. À ce propos, le ministre a donné des directives fermes aux entreprises chargées de la réalisation de ces projets, de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer les travaux restants et de livrer les structures le plus tôt possible. Pour le même responsable, certains retards constatés dans la livraison des projets ne sont pas justifiés, vu que l’État a mis tous les moyens financiers et autres à la disposition des maîtres d’œuvre, a-t-il noté. Au centre des maladies cancéreuses Émir- Abdelkader, le ministre a instruit les responsables de l’établissement de prendre des mesures d’urgence, afin de rattraper certaines défaillances constatées sur place et de répondre aux besoins des malades. Le ministre a visité le chantier de réalisation du nouvel hôpital d’Oued Tlélat, doté d’une capacité d’accueil de 120 lits et dont les travaux ont commencé en 2008, alors que le taux de leur avancement n’a pas dépassé les 70%. Même constat concernant l’hôpital de la commune d’El-Karma, qui, à son tour, recense 120 lits et dont les travaux lancés en 2013 ont consommé, à ce jour, un budget de 1,8 milliard DA. Le ministre a inspecté, aussi, le projet de l’Institut national de formation et de recherche dans les maladies cancéreuses, lancé en 2008, et celui des grands brûlés, dans la commune de Sidi El-Chahmi. Il convient de souligner que le secteur de la Santé dans la wilaya d’Oran sera renforcé, d’ici moins d’une année, par la réception de nouvelles structures, dont cinq nouveaux hôpitaux, des unités d’urgences médicales et chirurgicales, et d’un institut spécialisé.

En effet, un document portant un état des lieux actualisé sur la situation du secteur indique que le projet de réalisation d’un hôpital de 240 lits à Gdyel, qui a coûté un investissement public de l’ordre de 4.519.311.00 DA, devra être réceptionné en fin d’année en cours. Ses travaux ont atteint un taux d’avancement de 80%. Un autre hôpital de la même capacité d’accueil est actuellement en chantier dans la commune de Sidi El-Chahmi, relevant de la daïra d’Es-Sénia, et sa réception est prévue, à son tour, en fin 2018. Idem pour un autre établissement de 60 lits, actuellement en construction dans la commune d’El-Karma, relevant de la daïra d’Es-Sénia.

Outre ces hôpitaux, le secteur s’apprête à réceptionner une annexe du Laboratoire national des produits pharmaceutiques, dont le financement s’élève à 360.000.000,00 DA, ainsi que de nouvelles unités d’urgences médicales et chirurgicales, dont l’une est au profit de l’hôpital d’El-Mohgen, et deux autres au profit de l’hôpital de Canastel et service pédiatrique du CHU d’Oran. Il est aussi prévu la réception de deux nouvelles polycliniques à Mers El-Hadjadj et à Haï Bouaâmama. Les indices d’évolution du secteur font ressortir que le nombre de lits et celui du personnel médical dans cette wilaya sont supérieurs aux moyennes nationales et proches des normes fixées par l’Organisation mondiale de la santé. On relève ainsi que la wilaya recense 4.090 lits et va recevoir 1.000 lits supplémentaires, ce qui porte ses capacités à 5.090 lits. Elle compte, par ailleurs, 50 cliniques privées et 670 hospitalo-universitaires toutes spécialités confondues. Le ministre de la Santé a entamé sa visite de travail dans la wilaya d’Oran, en présidant une cérémonie de l’ouverture officielle de l’année pédagogique de l’Institut national pour la formation supérieure paramédicale.

Amel Saher