Investissement dans les biens wakfs : Ouvert au partenariat étranger

L’investissement dans les biens wakfs est «ouvert aux investisseurs et capitaux étrangers suivant la législation algérienne» et sous forme de «partenariat», a déclaré, hier à Médéa, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa.

«Les investisseurs étrangers peuvent, au même titre que les nationaux, privés ou publics, avoir accès aux biens wakfs, bâtis ou non, et réaliser le type d’investissement qui assure les intérêts des deux parties», a indiqué le ministre, en marge de l’inauguration du «complexe wakfs» de la ville de Berrouaghia, qui comprend des logements, des bureaux et des locaux à usage commercial et de services.

M. Aïssa a précisé, dans ce contexte, qu’un décret exécutif, promulgué récemment, donne aux investisseurs étrangers, «le droit d’accès» aux biens wakfs du secteur, à condition, a-t-il ajouté, que cet investissement «soit réalisé dans le cadre d’un partenariat et sur la base de la règle 51/49». Il a évoqué, à cet effet, la conclusion de trois contrats de partenariat avec des investisseurs nationaux, pour la réalisation d’une structure de santé, une banque et un hôtel, qui devront «entrer en fonction, au plus tard, d’ici six mois», soulignant que «l’opération d’exploitation et rentabilisation» des biens wakfs nationaux «avance à un rythme soutenu».

S’agissant des biens wakfs, qui font l’objet de litiges avec des particuliers ou des organismes, le ministre a affirmé que «plus de 95% des ces biens ont été récupérés et versés dans le portefeuilles foncier du secteur», annonçant la récupération, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, de treize parcelles qui abritaient auparavant des cimetières étrangers, dans le cadre de l’opération de transfert et de regroupement des ossements des personnes étrangères enterrées en Algérie, initiée par leur pays d’origine.



L’ouverture d’écoles coraniques est de l’autorité « exclusive » du ministère



L'ouverture et l'exploitation des écoles coraniques sont de «l'autorité exclusive» du ministère des Affaires religieuses, «seul habilité à délivrer les autorisations d'exploitation», a souligné Mohamed Aïssa. «La création d'une école coranique répond à des critères et à des conditions, et ne peut s'effectuer, à ce titre, sans l'aval et l'autorisation préalables du ministère des Affaires religieuses», a souligné Aïssa, lors de l'inauguration d'une école coranique type à Berrouaghia. Il a souligné, dans ce contexte, que son département travaille en étroite coordination avec le ministère de l'Intérieur, dans le but d'identifier les écoles coraniques qui «activent dans la légalité» et de recenser les écoles qui «n'ont pas été agréées» par le ministère, assurant que la finalité de ce travail est de «préserver aussi bien la vocation de ces écoles que les personnes qui les fréquentent». Aussi, le transfert de «vocation et de statut» doit recevoir «l'aval du ministère ou ses démembrements au niveau des wilayas», a relevé le ministre, notant que «les écoles non agréées et qui n'ont pas de vocation à former des élèves à l'apprentissage du Coran, ne peuvent exercer et tout changement de vocation doit être signalé aux instances compétentes». Mohamed Aïssa a également réaffirmé, à l'occasion de cette visite de travail à Médéa, que les grandes écoles coraniques du pays seront sous la tutelle directe d'un centre, implanté à la nouvelle grande mosquée d'Alger, qui aura pour mission la formation, l'orientation et l'encadrement des ces écoles, de façon à «préserver la vocation de ces écoles et à garantir une formation de qualité aux élèves». Le ministre avait inspecté, lors de son déplacement dans la wilaya, le projet de construction d'une mosquée à Aïn-Boucif, puis visité le nouveau Centre culturel islamique, sis au pôle urbain de Médéa, avant d'inaugurer, tour à tour, la mosquée «Er-rahman», dans le quartier de «Ras-Beida», périphérie de Médéa, et la «maison du Coran» de la mosquée «En'Nour», au chef-lieu de wilaya.