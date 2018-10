Production agricole : Une valeur de 3.000 milliards DA

La valeur financière de la production agricole nationale s’élève à plus de 3.000 milliards de dinars, a annoncé, hier à Tizi Ouzou, le secrétaire général du ministère de l’Agriculture. La production dans le secteur agricole en Algérie a connu d’importantes évolutions depuis quelques années, grâce à la stratégie de développement de l’agriculture mise en œuvre par le département du tutelle, a indiqué Kamel Chadi, en marge de la cérémonie du clôture du premier Salon national de l’agriculture et l’innovation. Le secrétaire général a expliqué que cette stratégie de développement de l’agriculture a commencé à porter ses fruits, tant sur le plan de la production, que sur celui de la qualité, mais sur le processus de la traçabilité des produits agricoles. Kamel Chadi, qui était en compagnie du wali de Tizi Ouzou, Abdelhakim Chater, et des représentants de l’APW, a également fait savoir que cette nouvelle stratégie du développement agricole a permis d’augmenter considérablement les rentrées financières du secteur qui étaient de l’ordre de pas moins de 3.060 milliards de dinars en 2017, contre seulement 359 milliards de dinars en 2002. Cette valeur financière des produits agricoles représente 12.3% du Produit intérieur brut (PIB) national, durant la même année 2017, contre 08% pour l’année 2000. La valeur financière des produits agricoles dans la wilaya de Tizi Ouzou s’élevait, durant l’année 2017, selon le même responsable, à quelques milliards de dinars. Tizi Ouzou occupe la première place au niveau national dans la production de plusieurs produits agricoles, notamment l’huile d’olive et le lait de vache, a par ailleurs fait savoir Kamel Chadi, avant de rappeler la détermination de l’État à poursuivre sa politique de soutien au développement agricole, pour aboutir à l’autosuffisance alimentaire. Plus de 180 exposants venus de 16 wilayas ont pris part au 1er Salon national de l’agriculture et de l’innovation. Les activités de ce Salon se sont étalées sur trois jours, et ont consisté en de riches expositions de différents produits agricoles, de nouvelles innovations dans le domaine, ainsi que des conférences qui ont traité de divers thèmes inhérents au développement et au renouveau agricole. Bel. Adrar