Elevage camelin à Tindouf : Développer, soutenir et protéger

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier à Tindouf, que l’État exploite tous les moyens disponibles pour développer l’activité d’élevage camelin à travers le pays.

«L’État déploie tous les moyens disponibles pour développer et soutenir l’élevage camelin, et protéger cette importante richesse animale, par la réunion des conditions à même de promouvoir cette filière, dont la fourniture de l’aliment et la création éventuelle d’exploitations spécialisées dans l’élevage», a indiqué le ministre, lors de l’inspection de la situation de l’élevage dans la région d’Oued-El-Mae (40 km au nord de Tindouf). «Ce type d’élevage fait partie des actions prioritaires du gouvernement, et nous sommes conscients de l’importance que revêt cet élevage», a souligné M. Bouazghi, a joutant que «le gouvernement déploie tous les efforts pour protéger et développer cette richesse animale». «L’Algérie, qui recense un cheptel de 500.000 camélidés, ne peut délaisser cette importante richesse», a-t-il ajouté. Répondant à des préoccupations de chameliers de la wilaya de Tindouf afférentes au soutien, le ministre a indiqué que son département «œuvre à trouver les solutions idoines et à juguler les déséquilibres relevés dans cette activité, en vue d’atténuer les contraintes rencontrées par les éleveurs».

Le ministre s’est enquis, lors de cette visite de travail d’une journée, à la lumière des explications qui lui ont été fournies, des opérations de réhabilitation de 16 puits pastoraux fonctionnant à l’énergie éolienne, et a écouté les préoccupations des éleveurs liées, notamment à la mobilisation d’autres puits et leur exploitation avec l’énergie solaire. S’agissant de la promotion de la filière de production de lait de chamelle, M. Bouazghi a appelé les chameliers à coordonner avec la laiterie de Tindouf, pour la collecte et la commercialisation de cette matière. À vocation pastorale, la wilaya de Tindouf compte un effectif camelin de 186.692 têtes, dont 44.250 chamelles, selon les statistiques fournies par la Direction des services agricoles (DSA). Le ministre de l’Agriculture s’est, en outre, rendu au périmètre agricole de Guerayer El-Harth (30 km au nord de Tindouf), pour inspecter une exploitation agricole, expérimentant l’élevage aquacole dans les bassins d’irrigation agricole. Il a, sur site, indiqué que 40 bassins d’irrigation agricole, dans une première étape, sur les 200 projetés à travers la wilaya de Tindouf, seront ensemencés, avant la fin de cette année, en alevins des espèces aquacoles Tilapia du Nil, Tilapia rouge et Poisson-chat.

«Le secteur de la Pêche et des Ressources halieutiques a assuré la formation de 47 jeunes devant être orientés vers la filière aquacole dans cette wilaya», a aussi fait savoir le ministre. M. Bouazghi a poursuivi sa visite dans la wilaya de Tindouf, par la mise en service d’un réseau d’électrification agricole et rurale long de 40 km, dont 16,5 km de lignes de moyenne tension et 22 km de basse tension, en plus de la mise en place de 11 transformateurs électriques. Ce projet prévoit 67 raccordements des périmètres agricoles d’Oued El-Djezz, Guerayer El-Harth, Hassi-Amar, Nebka et Lefiaï. Le ministre a fait part, en réponse aux préoccupations des agriculteurs liées à davantage de soutien de l’État, de la possibilité d’accorder un autre soutien, pour peu qu’ils (agriculteurs) respectent les techniques d’irrigation à travers le système de goutte-à-goutte, en vue de rationaliser l’exploitation de la ressource hydrique. M. Bouazghi poursuit sa visite de travail par l’inspection d’autres projets et exploitations agricoles.