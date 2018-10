17 wilayas concernées : Pluies orageuses au Centre et à l’Est

L’Office national de météorologie (ONM) vient de publier un Bulletin météorologique spécial (BMS), indiquant que de fortes pluies sous forme d’averses orageuses continueront d’affecter jusqu’à aujourd’hui, jeudi, les wilayas du Centre et de l’Est du pays.

Selon les données de ce BMS, pas moins de 17 wilayas sont concernées. Les prévisions de météo Algérie, pour les wilayas de Tizi-Ouzou, de Boumerdès et de Bouira, tablent sur le fait que les cumuls des précipitations atteindront ou dépasseront localement 25 mm. Dans ces régions du Centre du pays, la validité du BMS en cours s’étale jusqu’à aujourd’hui à 3h00.

Pour ce qui est de l’Est du pays, les régions d’El Tarf, de Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi sont également concernées par ces averses au même titre que le Nord de Tébessa et le Nord de Khenchela. Ici, les cumuls estimés seront encore plus importants puisqu’ils atteindront ou dépasseront localement les 70 mm. Selon les prévisions du BMS, dans ces régions, sa validité s’étendra jusqu’à aujourd’hui à 12h00. Aussi, la vigilance de tout un chacun est de mise ! Il convient de signaler que tout un chacun peut, à tout moment, consulter les prévisions météo et recevoir le BMS via une application à télécharger gratuitement sur Smartphone. Les prévisions de l’ONM sont, faut-il le rappeler, établies selon les normes internationales et ce, en recourant à des moyens technologiques permettant d’atteindre un taux de précision avoisinant les 80%, comme souligné d’ailleurs, récemment, par la chargée de l’information auprès de l’ONM, Mme Houaria Benrakta. Selon ce même cadre de l’ONM qui s’est exprimé cette semaine dans différents médias, « l’Algérie reste un pays pionnier au niveau arabe en termes de navigation aérienne». Il sera mis en exergue dans ce cadre que «les services de l’ONM ont obtenu, le 23 mars 2017, la certification ISO 9001/2008 relative à la navigation aérienne et la certification ISO 9001/2015, permettant à l’Algérie de devenir le seul pays arabe à obtenir cette certification qui mesure le taux d’application des normes internationales en matière de navigation aérienne dans le cadre du système de management de la qualité (SMQ)». Elle relève également que, durant ces dernières années, l’Office a optimisé la précision de ses prévisions « grâce à un modèle numérique prenant en compte tous les cumulonimbus et les activités orageuses et qui permet de déterminer les zones de perturbation avec une précision de l’ordre de 3 km au lieu de 8 km auparavant». Et d’ajouter que « grâce à ce modèle, on arrive à collecter des informations précises pour chaque wilaya et non la région tout entière».

L’ONM, dont les prévisions sont précises à 80%, «exploite des images satellites à travers des modèles numériques et assure un suivi permanent, en calculant les données émises par ses différentes stations régionales, réparties sur l’ensemble du territoire national. Ces données sont exploitées dans la prévision instantanée des cellules orageuses et des perturbations». La météorologiste a aussi mis en avant toute l’importance du supercalculateur acquis qui «permet d’accélérer les opérations de prévision et d’analyse des données internationales et locales, et ce, dans le but de réduire le périmètre de prévisions à 1,3 km». Pour rappel, une activité orageuse vient d’être enregistrée au courant de cette semaine. En somme, le temps se rafraîchit peu à peu, cédant ainsi la place à la saison automnale.

Soraya Guemmouri