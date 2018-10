Tissemsilt : attribution prochaine de plus de 800 logements publics locatifs

Plus de 800 logements publics locatifs (LPL) seront distribués à Tissemsilt avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI). La réalisation de ces logements enregistre un rythme avancé des travaux et les affectations et les clés seront remises à leurs bénéficiaires au début du mois de décembre prochain, une fois les travaux de raccordement aux réseaux achevés. Par ailleurs, il est prévu la réalisation de 3.000 LPL et Résorption de l’habitat précaire (RHP) au chef-lieu de wilaya avec une cadence variant entre 30 et 80 %, selon la même source. En outre, il est prévu le lancement de la réalisation de plus de 1.500 logements LPL à Sidi Bentamra et Sidi El Houari (Tissemsilt) par deux entreprises algériennes qui se sont engagées à livrer les travaux dans 18 mois. Les services de la daïra de Tissemsilt ont souligné que le nombre de demandes sur l’habitat social a atteint les 10.000. Cette commune chef-lieu de wilaya a bénéficié, de 2005 jusqu’à août dernier, de 9.570 logements LPL et RHP dont plus de 3.000 réceptionnés.