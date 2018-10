Logements AADL à Blida : distribution de plus de 1.000 unités

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a procédé, hier à Blida, à la distribution d’un premier lot de 1.037 logements AADL, au niveau de la ville nouvelle de Bouinane, à l’est de la wilaya.

Ce lot de logements est inscrit au titre du programme national, portant distribution de logements de différentes formules, décidé par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, a indiqué le ministre dans son allocution, à l’occasion.

Depuis son lancement, il y a trois mois, l’opération a permis la distribution de près de 140.000 unités de logements, à l’échelle nationale, a-t-il ajouté, signalant l’attribution attendue «avant la fin 2018», de plusieurs autres lots de logements de différents types, à travers le pays.

La ville nouvelle de Bouinane fait partie des cinq nouvelles villes portées au programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui veut en faire «une ville moderne et complémentaire disposant de toutes les commodités publiques garantes d’une vie agréable pour ses occupants», a souligné M. Temmar. Il s’agit là du premier lot de logements distribués au niveau de cette ville nouvelle, devant abriter, à l’avenir, 53.000 unités d’une capacité d’accueil de près de 200.000 âmes, a-t-il observé.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a, également, fait cas de la réalisation attendue, au niveau de cette même ville de Bouinane, d’une quarantaine de structures au profit du secteur éducatif, ajoutées à deux structures sécuritaires, et ce, dans l’attente de la réception programmée «à la fin de l’année en cours», de 18 établissements scolaires et deux sièges sécuritaires. Elle englobera, en outre, cinq pôles d’investissements dédiés à différentes activités en relation avec les nouvelles technologies, les loisirs, la santé, mais surtout la jeunesse, selon le ministre, qui signale l’inscription de cette dernière orientation au titre de la politique d’encouragement de l’entrepreneuriat juvénile.

Ce nouveau pôle urbain participe, aussi, à la réhabilitation des vieux tissus urbains, à l’exemple de celui du village d’ Amroussa. Auparavant, M. Abdelwahid Temmar a procédé à la pose de la première pierre de réalisation de 6000 nouvelles unités de logements à la ville nouvelle de Bouinane, outre l’inspection des chantiers de nombreux projets en son sein. Il a particulièrement insisté sur l’importance de la qualité des travaux et des aménagements externes à leur niveau.



Le ministre a affirmé que tous les souscripteurs AADL, ayant effectué leurs premiers versements, bénéficieront de leurs logements selon l’ordre chronologique des listes d’inscription. «Tous les souscripteurs AADL ayant effectué leurs premiers versements bénéficieront de leurs logements selon l’ordre chronologique des listes d’inscription», a assuré le ministre, en marge de la cérémonie de distribution de 1.037 logements AADL au niveau de la ville nouvelle de Bouinane, signalant le parachèvement du règlement de la totalité de la demande nationale sur cette formule de logement en 2019 , dans le cadre de la nouvelle loi de finances, a-t-il précisé. La loi de finances pour 2019, adoptée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika lors du dernier Conseil des ministres, englobe également le parachèvement de tous les autres programmes de logements restants, dont particulièrement la formule de logement public aidé (LPA), comptant 50.000 unités, réparties sur différentes wilayas, outre le logement rural, a ajouté M. Temmar. Il a annoncé, par ailleurs, des programmes de logements de différentes formules destinés, en 2019, à la wilaya de Blida, aux fins de couvrir la demande des citoyens en la matière, au titre, a-t-il dit, du «programme ambitieux du Président de la République, qui confère un intérêt suprême au secteur du logement, au même titre qu’à la livraison de tous les programmes dans leurs délais», a-t-il soutenu. Dans un autre cadre, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a fait part de l’affectation, durant l’année prochaine, d’une enveloppe financière pour l’aménagement des logements réalisés, à l’échelle nationale, mais non attribués pour manque d’aménagements, «en perspective de leur distribution en 2019», a-t-il fait savoir. Selon M. Temmar, la wilaya de Blida, qui compte un nombre considérable de logements achevés de réalisation mais sans aménagements «bénéficiera de ce financement spécial», a-t-il indiqué.