Conseil de la nation : « Le contrôle parlementaire, élément essentiel de l’exercice démocratique »

«Le contrôle parlementaire est l’une des missions principales du Parlement, et un élément essentiel pour l’équilibre des pouvoirs dans l’exercice démocratique», a indiqué, hier, la vice-présidente du Conseil de la nation, Mme Nouara Djaâfar.

Intervenant à l’ouverture d’une journée parlementaire organisée par le Conseil de la nation à l’occasion de la journée internationale de la Démocratie, ayant pour thème : «Si le contrôle parlementaire n’existait pas», Mme Djaâfar a rappelé à ce propos, que les hautes autorités du pays, à leur tête le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, accordent un intérêt particulier au Parlement avec ces deux chambres pour consacrer l’exercice démocratique et ancrer les bases de l’Etat de droit et d’institutions. Elle a ajouté également que la révision constitutionnelle prévoit plusieurs dispositions relatives au pouvoir législatif. En effet, pas moins de 44 articles lui sont consacrés, dont certains concernent les deux chambres du Parlement et d’autres relatifs au Conseil de la nation. «Ce qui a marqué le début d’une nouvelle étape dans l’histoire de notre nation».

La sénatrice dira à ce propos qu’en l’absence du contrôle parlementaire, les citoyens ne pourront pas accéder aux données et informations à travers leurs représentants au Parlement. Et de poursuivre que, pour leur part, «les parlementaires ne pourront pas évaluer l’impact des politiques du gouvernement sur la société et contribuer à consacrer les moyens financiers nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre des plan d’actions du gouvernement». Dans son intervention intitulée, «le contrôle parlementaire sur le gouvernement et son rôle dans la consécration de l’équilibre entre les pouvoirs», l’ancien député et enseignant Messaoud Chihoub a estimé que «le contrôle parlementaire sur le travail du gouvernement est reflété par un nombre des mécanismes et moyens dont dispose les parlementaires pour contrôler, débattre et évaluer le travail du gouvernement». Selon cet ancien député, «le Parlement œuvre au nom de la nation à s’assurer de l’efficacité de la politique du gouvernement qui doit répondre aux aspirations et besoins exprimés par le peuple». Le même intervenant explique que «le contrôle parlementaire a pour objectif de consacrer la démocratie et l’équilibre entre les différents pouvoirs». Pour le conférencier, «les moyens de contrôle dont disposent les parlementaires sont entre autres, les questions orales et écrites adressées aux membres du gouvernement, le questionnaire, les audiences, les commissions d’enquête, le contrôle financier, qui sont des moyens classiques non accompagnés de pénalités». Pour sa part le gouvernement a également besoin, selon le Dr Chihoub, de la confiance du Parlement.



« Le principe de contrôle mutuel exercé par les différents pouvoirs est tiré de la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution. »



«Si le parlement n’adopte pas le plan d’action du gouvernement pour une deuxième fois, le Président de la République exerce sont droit constitutionnel de dissoudre le Parlement. Le Parlement ne doit en aucun cas entraver l’exercice du travail de l’exécutif», a-t-il expliqué.

Concernant la complémentarité entre le gouvernement et le Parlement, l’ancien député précise que ce concept est reflété à travers la participation du gouvernement dans l’opération de législation depuis l’élaboration, la présentation et l’amendement des textes de loi. Pour sa part le vice-président du Conseil constitutionnel, Mohamed Habchi, qui a présenté une intervention intitulée «Le contrôle constitutionnel sur les textes législatifs», a souligné l’impératif de l’exercice du contrôle parlementaire, et sa relation avec le contrôle constitutionnel. «Le Parlement représente le peuple et parle en son nom à travers les mécanismes de contrôle que lui accorde la Constitution afin de garantir l’efficacité dans le travail du gouvernement. La Constitution prévoit en revanche des mécanismes de contrôle pour le pouvoir exécutif, afin de garantir l’équilibre et la complémentarité entre les pouvoirs», a-t-il expliqué.

Pour ce constitutionnaliste, «le principe de contrôle mutuel exercé par les différents pouvoirs, est tiré de la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution». Aussi, selon lui, «la séparation totale entre les pouvoirs peut engendrer des conflits entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et entraver le travail des institutions. C’est dans cette optique que vient le concept de la «séparation souple» des pouvoirs et qui est devenue aujourd’hui l’un des principes fondamentaux du système constitutionnel moderne et de l’Etat de droit. Le contrôle parlementaire entre dans ce cadre d’organisation des pouvoirs», a-t-il fait savoir.

Il a estimé également que «la question sur l’existence du contrôle parlementaire est également la question sur l’existence du Parlement dans le système démocratique représentatif. «La démocratie continue, nouvelle forme de démocratie, est caractérisée par l’existence de plusieurs moyens de contrôle entre deux mandats électifs», a-t-il dit.

Et de poursuivre que «le contrôle constitutionnel à travers le dispositif de l’exception d’inconstitutionnalité, qui permet au justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative lorsqu’il estime que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, est l’une des formes de la nouvelle démocratie qui est actuellement en cours de construction».

Salima Ettouahria