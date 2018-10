5e réunion de haut niveau algéro-portugaise : Déclaration commune

L’Algérie et le Portugal ont réaffirmé, dans une déclaration commune à l’issue de leur 5e réunion de haut niveau tenue hier à Lisbonne, leur volonté d’approfondir leur dialogue politique au plus haut niveau. Les travaux de ce sommet, coprésidés par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et son homologue portugais, Antonio Costa, sous le thème «Un partenariat global pour l’avenir», se sont déroulés dans un «climat particulièrement chaleureux, reflétant l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Portugal et l’Algérie, et la volonté de développer une relation toujours plus étroite au niveau bilatéral et sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun», indique la déclaration commune.

Les deux pays se sont félicités de la «régularité» des sessions du Groupe de travail économique conjoint Algéro-portugais, qui a tenu sa 5e réunion à Lisbonne, le 3 mars 2017. Les travaux de cette session se sont déroulés dans «une atmosphère de franche amitié et de cordialité, marqués par l’esprit constructif et de coopération exemplaire», estime-t-on, annonçant la tenue de la 6e réunion à Alger en 2019. Les deux parties ont pris note avec «satisfaction» de la tenue des consultations politiques au niveau des directeurs généraux des ministères des Affaires étrangères respectifs, le 21 mars 2018, à Alger.

Elles ont souligné le «rôle dynamique» que jouent les groupes d’amitié parlementaire au niveau de leurs assemblées législatives respectives dans la promotion et le développement des liens d’amitié et de coopération entre l’Algérie et le Portugal, et ont encouragé les échanges de visites entre les parlementaires des deux pays. Les deux pays se sont félicités du «soutien réciproque» des candidatures aux organismes internationaux. A cet égard, la partie portugaise a exprimé ses remerciements à l’Algérie pour son soutien à la candidature de M. Antonio Vitorino au poste de directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour le mandat 2018-2022. Les deux parties, qui ont, à cette occasion, souligné l’«excellence» des relations entre le Portugal et l’Algérie dans le secteur de la défense, se sont réjouies de la signature, en octobre 2016, du Protocole de coopération dans le domaine de l’industrie et de la recherche et développement de Défense, ayant pour but «de promouvoir des liens plus étroits et une coopération plus efficace entre les industries de défense portugaises et algériennes». L’Algérie et le Portugal ont aussi souligné l’»excellence» des relations dans le domaine de la coopération sécuritaire, en rappelant «le succès au niveau opérationnel des deux dernières années, dans une dynamique qui contribue à l’intensification du dialogue compte tenu des défis communs».

Les deux parties sont convenues de «renforcer» les relations de coopération en matière de police, notamment la police scientifique et technique, la sécurité publique, les renseignements généraux et la police des frontières. Les deux pays ont, en outre, réaffirmé la volonté d’»approfondir» la collaboration dans le domaine de la protection civile, en reconnaissant l’importance de la prévention, l’assistance et la gestion des situations d’urgence, tout en se félicitant de la signature de l’Accord relatif à la coopération dans le domaine de la Protection civile, un instrument qui permettra d’»élargir et d’approfondir» la coopération dans ce domaine. Elles ont, enfin, exprimé leur volonté d’«approfondir» les relations bilatérales et la coopération internationale dans le domaine de la justice et décidé la «réactivation» des termes de l’accord de coopération institutionnelle entre les ministères de Justice des deux pays, signé à Alger le 22 janvier 2007.

L’Algérie et le Portugal ont aussi souligné l’«excellence» des relations de coopération entre les deux pays, tout en mettant en avant les «acquis importants» réalisés au plan économique et commercial. Les deux pays ont ainsi procédé à un examen «exhaustif» de leurs relations économiques et commerciales et souligné, qu’au-delà des acquis «importants» réalisés dans ce domaine, elles recèlent un «large potentiel non encore exploité», indique la déclaration commune. La partie algérienne a présenté à la partie portugaise «les principales mesures contenues dans le programme du gouvernement destinées à assurer une diversification de l’économie algérienne et la rationalisation des dépenses de l’Etat». A cet égard, la partie algérienne a fait valoir que «les mesures de rationalisation commerciales sont générales, non-discriminatoires et temporaires et qu’elles visent à faire face aux difficultés financières du pays et à établir les équilibres globaux des finances du pays tout en assurant la poursuite des programmes de développement et de croissance de l’économie». Dans cette perspective, la partie algérienne a «encouragé» les entreprises portugaises à s’installer et investir sur le marché algérien dans le cadre d’opérations de partenariat et de joint-venture susceptibles de contribuer à l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays.

De son côté, la partie portugaise «a marqué son appréciation pour les efforts consentis par l’Algérie dans la consolidation de sa stabilité économique et la diversification de son économie». Elle a exprimé son «vif intérêt» à participer activement au processus de diversification de l’économie algérienne, et à promouvoir le partenariat industriel dans toutes ses dimensions, en particulier les infrastructures de base, l’innovation technologique, la transformation numérique ainsi que le secteur des TIC. Alger et Lisbonne ont souligné le rôle de «premier plan» des PME dans le processus de développement économique dans chaque pays et encouragé leurs opérateurs économiques, publics et privés, à intensifier les contacts et à multiplier les espaces de rencontres poursuivant une relation de confiance, mutuellement bénéfique, entre les entreprises des deux pays.