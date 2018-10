Coopération algéro-portugaise : Acquis importants

La réunion a été un «temps fort» de la coopération entre les deux pays, a indiqué le Premier ministre Ahmed Ouyahia.

«La 5e réunion de haut niveau a été un temps fort dans la coopération entre l’Algérie et le Portugal. Elle a été très bien préparée par le travail des experts et parfaitement conclue à travers la signature de 13 accords et programmes de travail dans de nombreux domaines», a déclaré M. Ouyahia dans un point de presse animé conjointement avec son homologue portugais, Antonio Costa à l’issue des travaux de cette réunion.

Il a cité, entre autres, l’éducation, l’enseignement supérieur, la culture, la santé, les travaux publics, les transports et la protection civile. Après avoir exprimé sa «satisfaction» quant aux résultats obtenus lors de cette réunion, le Premier ministre a relevé que l’Algérie et le Portugal «entretiennent des relations historiques toujours positives, consolidées par le Traité d’amitié, de Bon voisinage et de coopération signé par les deux pays en 2005». M. Ouyahia a fait savoir que l’Algérie et le Portugal «vont conclure un accord pour la création d’un conseil d’affaires qui facilitera davantage les relations entre les entreprises nationales et portugaises qui sont les bienvenues en Algérie». Par ailleurs, le Premier ministre s’est félicité de la «très large» convergence de vues des deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales, qu’il s’agisse du Moyen-Orient, du Maghreb en général, du Sahel ou de la lutte contre le terrorisme. «Cette large convergence de vues confirme la coopération qui existe entre nos deux pays dans le cadre du dialogue 5+5», a-t-il ajouté, avant de conclure en exprimant la volonté de l’Algérie à poursuivre sa coopération avec le Portugal en vue de «la construction d’un partenariat exemplaire». Pour sa part, le Premier ministre portugais a fait remarquer que l’Algérie et le Portugal ont bâti à travers l’histoire des relations «très proches, qui sont très bonnes au plan politique et prometteuses du point de vue économique». M. Costa a indiqué que cette 5e réunion de haut niveau «a permis de créer de bonnes conditions» pour relancer les relations bilatérales aux différents plans, relevant la convergence de vue des deux pays sur différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la relation entre l’Europe et l’Afrique, la situation dans la Méditerranée et dans les régions du Maghreb et du Sahel. «Je suis sûr que grâce aux relations d’amitié qui lient l’Algérie et le Portugal, on va aider nos continents à se rapprocher», a-t-il déclaré, soulignant que la Méditerranée «ne doit pas être une barrière mais un pont de rencontre entre des peuples et des cultures».

A l’issue de leur cinquième réunion de haut niveau, 13 accords de coopération à même de renforcer davantage la coopération bilatérale, particulièrement au plan économique ont été signés en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et son homologue portugais, Antonio Costa dans les domaines suivants : Protection civile, santé, et transport aérien. Un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels et un autre dans le domaine de la protection et la promotion sociale ont été également signés. Un mémorandum pour l’introduction de la langue portugaise en tant que langue étrangère d’option dans le système éducatif algérien a été également signé à cette occasion, ainsi qu’un programme d’échanges culturels pour les années 2018-2020 et un programme exécutif dans le domaine de la jeunesse et des sports au titre des années 2018-2020. L’Algérie et le Portugal ont également signé un mémorandum d’entente entre l’Organisme national de contrôle technique des travaux publics et le laboratoire portugais de l’ingénierie civile, un mémorandum d’entente entre l’Institut portugais de soudure et de qualité et l’Organisme national de contrôle technique des travaux publics, ainsi qu’un protocole de coopération entre l’Ecole supérieure maritime (ENSM) et l’Ecole supérieure nautique portugaise Infante D. Henrique. Les deux pays ont aussi signé un plan d’action dans le domaine de la formation touristique 2018-2020 et un protocole de coopération entre l’université d’Alger 2 et l’Institut Camoes de langues et de coopération.



La situation au Mali et en Libye abordée



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel s’est entretenu avec son homologue portugais M. Augusto Santos Silva. A cette occasion, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations bilatérales et des perspectives de leur développement. Ils ont également passé en revue de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation dans les deux régions respectives, l’Afrique du Nord/le Sahel et l’Europe, les relations avec l’Union européenne et la coopération sous-régionale dans le cadre des 5+5. A cet égard, ils se sont félicités du succès de la 14e session de la Conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue des 5+5, tenue à Alger le 21 janvier 2018. La situation au Mali et en Libye a été abordée par les deux ministres. M. Messahel a, ainsi, informé son interlocuteur des efforts consentis par l’Algérie en vue d’accompagner les parties libyennes et maliennes sur la voie du dialogue et de la réconciliation, en insistant sur l’appropriation par ces parties des processus politiques dans leurs pays. Les deux ministres ont également discuté d’autres questions d’intérêt commun, notamment le soutien de leurs candidatures dans les foras internationaux ainsi que la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière. Le ministre des Affaires étrangères du Portugal a, à cette occasion, indiqué que son pays considère l’Algérie comme «un pôle de stabilité dans la région», avec lequel il poursuivra l’effort commun de consolidation et développement de la coopération bilatérale.

M. Ouyahia reçu par le président portugais



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a été reçu par le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa. Auparavant, M. Ouyahia s’était entretenu avec le président de l’Assemblée de la République portugaise, Eduardo Ferro Rodrigues.



Entretien avec son homologue portugais…

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’est entretenu avec son homologue avant le début de la réunion. Les ministres accompagnant M. Ouyahia ont eu également des entretiens avec leurs homologues portugais.

M. Ouyahia est accompagné des ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

La délégation portugaise comprend le ministre des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, le ministre de l’Intérieur, Eduardo Cabrita, le ministre des Infrastructures, Pedro Marques et le secrétaire d’Etat à l’internationalisation, Enrico Brilhante Dias.

Lors de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération signé entre les deux pays en 2005, les deux parties ont fait le point sur l’état de leur coopération bilatérale, notamment au plan économique, depuis la tenue de la 4e réunion en 2015 à Alger.

Elles ont procédé également à un échange de vues sur différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne.

Pour rappel, la 4e réunion avait été sanctionnée par la signature de neuf accords de coopération dans différents secteurs, notamment l’Energie, le Commerce, les Transports et la Culture.



… et avec le président de l’Assemblée de la République portugaise

Le Premier ministre s’est également entretenu avec le président de l’Assemblée de la République portugaise, Eduardo Ferro Rodrigues.