lutte antiterroriste : 3 terroristes abattus et 11 redditions

La lutte antiterroriste se poursuit inlassablement et l’ANP continue de porter de grands coups de boutoir aux groupes terroristes. Le décompte des opérations menées au cours du mois de septembre fait état de la mise hors d’état de nuire de trois terroristes à Skikda et Sidi Bel Abbès et de l’arrestation grâce à l’exploitation de renseignements de dix éléments de soutien à Sétif, Tizi-Ouzou et Sidi Bel Abbès. D’autre part, 11 terroristes se sont rendus aux autorités militaires, essentiellement à Tamanrasset, tous en possession d’armes automatiques. Ces opérations s’ajoutent à l’ensemble des performances concrétisées sur le terrain, confirmant la grande vigilance et la ferme détermination de notre Armée et attestent de son degré de maîtrise dans l’accomplissement de ses missions avec efficacité et professionnalisme pour asseoir la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national.

Le bilan de ce mois de septembre indique la saisie d’un important lot d’armes et de munitions. Au total, les forces de l’ANP ont récupéré 26 pièces d’armement dont une roquette pour RPG-7 avec charge, des fusils semi-automatiques et un obus demortier. 7 kg d’explosifs, 25 chargeurs garnis et surtout 7760 balles ont été également saisis. Par ailleurs, les opérations militaires en question se sont soldées le mois dernier par la destruction de 19 bombes artisanales à Tamanrasset, Sidi Bel Abbès, Bouira, Skikda, Oum El Bouaghi et Chlef et de 18 casemates à Sidi Bel Abbès, Tipasa, Bejaïa, Tizi-Ouzou et Skikda.

Un terroriste s’est rendu hier aux autorités militaires à Tamanrasset, indique un communiqué du MDN. Il s’agit du dénommé Mabrouk Akadi, dit Tahani/ Hammadi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Ledit terroriste était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un chargeur garni de munitions, précise-t-on de même source.

S. A. M.

2 contrebandiers et 6 narcotrafiquants arrêtés dans différentes régions



Deux contrebandiers et six narcotrafiquants ont été arrêtés mardi, des denrées alimentaires et divers autres matériels ont été saisis dans différentes wilayas par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l’ANP ont saisi mardi à Tamanrasset, In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), un camion, quatre véhicules tout-terrain, 18.800 litres de carburant et 4,625 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande», a précisé la même source.

Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen (2e RM), Oum El-Bouaghi (5e RM) et Biskra (4e RM) six narcotrafiquants en leur possession 247,2 kg de kif traité, alors qu’un détachement de l’ANP a appréhendé, à Biskra, deux contrebandiers et saisi deux camions et 39 quintaux de feuilles de tabac, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, des Garde-côtes ont mis en échec, à Oran (2e RM), des tentatives d’émigration clandestine de 27 personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset (6e RM).