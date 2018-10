Football, DTN : Rabah Saâdane dépose sa démission

Le directeur technique national, Rabah Saâdane a déposé sa démission hier à la Fédération algérienne de football, moins d'une année après son intronisation à la tête de la DTN en remplacement de Fodil Tikanouine, a annoncé l'instance fédérale dans un communiqué. La FAF n'a pas précisé les raisons qui ont poussé l'ancien sélectionneur des Verts à claquer la porte de la DTN qu'il dirigeait depuis le 15 octobre 2017. Pour mémoire, Saâdane devait se déplacer à Londres avec le sélectionneur national Djamel Belmadi pour prendre part à une conférence organisée par la Fédération internationale de football (Fifa) consacrée à l'évaluation de la Coupe du monde 2018 entre le 22 et le 25 septembre dernier, mais il n'avait pas réussi à avoir son visa pour des raisons inconnues. Selon la presse spécialisée, la relation entre Saâdane et la Fédération algérienne de football s'est détériorée les derniers jours. Saâdane (72 ans), qui a conduit les Verts à deux phases finales de Coupe du monde (1986 au Mexique et 2010 en Afrique du Sud) avait succédé à Fodil Tikanouine qui a quitté son poste de DTN en septembre 2017.