Dans la lucarne : Même les « stars » contestent

Le football est un sport universel. Les lois sont identiques. C'est-à-dire qu’ils doivent s’appliquer selon ce que les 11 lois ont prescrit comme fautes et autres. Là, il ne faut pas le faire selon le vis-à-vis d’en face. Dans cette discipline, il faut être équitable et ne pas agir à la «tête du client». Il est vrai que ces attitudes ne font qu’accentuer les déboires des uns et des autres. Il y a des clubs qui sont avantagés et d’autres subissent le poids de l’injustice des autres. Il y a des arbitres qui ont «pignon sur rue». Il est clair que dans notre football, les observateurs ont souvent désapprouvé le comportement de certains joueurs face aux décisions arbitrales. Ils rouspètent les décisions des arbitres. Ils sont mécontents et se transforment en homme au sifflet. C'est-à-dire qu’ils inversent les rôles en passant du rôle de joueur à celui d’arbitre. Ils voudraient que le match se déroule comme ils l’entendent. Il est certain que cette situation a été très pénible pour notre «jeu à onze» du fait qu’elle empêche le jeu de se poursuivre normalement avec beaucoup de «cassures» et d’arrêt de jeu du fait ; les joueurs, pour un oui un non, s’en prennent à l’arbitre. Cela ne fait que perturber leurs adversaires et aussi les font indirectement sortir du match. Et cela par ricochet fait que le spectacle en subit les contre-coups. C’est vrai que ce phénomène s’est généralisé chez nous, mais depuis que les arbitres sanctionnent les joueurs qui contestent les décisions d’un match automatique, ce phénomène a sensiblement baissé. Toutefois, il persiste, mais de moins en moins apparent ; s’en prendre à l’arbitre en l’entourant comme des «essaims d’abeilles» a baissé à la grande joie de tous. Toutefois, elle est visible partout. Car, même les grandes stars du football mondial use et abuse de ces situations où l’on rend responsable l’arbitre de tous les errements et difficultés de leur équipe.

Le championnat espagnol est considéré comme l’un, pour ne pas dire le meilleur du monde, puisqu’il génère des sommes colossales chaque année au point où tous les clubs sont en constante évolution généralisée, puisque les grands clubs comme le Real ou le Barça ne gagnent plus assez facilement avec des « scores fleuves » comme cela se passait il n’y a pas longtemps. Les équilibres des forces sont aujourd’hui quasi-identiques, la différence ne se voit pas aussi nettement. Nous avons constaté lors du match Barça-Atletic Bilbao, au Camp Nou, comment les Catalans ont été « malmenés » par une équipe basque qui ne voulait rien lâcher. D’ailleurs, ce sont les Basques qui ont mené au score jusqu’au dernières secondes avant l’égalisation miraculeuse du Baràa. Là, il faut dire que les Catalans étaient à un « souffle » pour laisser des plumes comme ce fut le cas quelques jours plus tôt devant la lanterne rouge Leganes.

Il faut dire que des joueurs comme Messi, Suarez, Busquets ont passé la grande majorité du temps à rouspéter. Les gesticulations de Messi étaient si fréquentes que l’arbitre était contraint de lui brandir un carton jaune. Il aurait pu le sanctionner avec le rouge sans que personne ne trouve à redire comme ce fut le cas avec Ronaldo la saison écoulée. Il faut dire que des joueurs fatigués sont presque obligés de se comporter ainsi pour justifier leur baisse de forme ou leur incapacité à entraîner leur équipe vers le succès.

Il faut dire que ceux qui, hier, nous donnaient des exemples sont devenus aujourd’hui le contraire de ce que l’on pensait d’eux.

C’est ainsi que va le football !

Hamid Gharbi