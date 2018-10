Entretien, Rédha Malek, ex-président du CRB : « nous n’avons jamais demandé à récupérer notre argent »

L’ex-président du CRB, Rédha Malek, s’est déplacé à notre rédaction, pour parler de la situation actuelle du club et aussi des perspectives d’avenir. Il faut dire que la situation du club l’inquiète énormément.



Comment avez-vous quitté le club ?

«J’ai travaillé du mieux que j’ai pu avec le CRB, un club que je chéris plus que tout. Toutefois, je n’ai pu rester à cause de l’environnement direct du club. Les dirigeants m’ont demandé de rester, mais je n’ai pu rester. Ce n’était plus possible. J’étais vraiment très mécontent. Par conséquent, je ne pouvais poursuivre ma mission avec le CRB».

Ce n’est donc pas à cause de la gestion au niveau du club ?

« C’est faux ! J’ai participé dans les finances du club à hauteur de 60%. Il faut dire que j’étais le seul qui apportait quelque chose au club. Il faut dire qu’il y avait aussi Oorredoo qui nous donnait jusqu’à 4 milliards dans un premier temps en 2015, puis son apport est monté jusqu’à 5 milliards en 2016 ».

Ce n’était plus possible de continuer ?

«J’aurai pu le faire. Toutefois, j’avais flairé une sorte de «complot» contre moi. Car, il faut dire que les droits TV de 2016, je n’ai pu les avoir, c'est-à-dire le CRB, à cause de l’opposition de la part de l’ex-président de la LFP. Je ne comprends pas pourquoi on agit ainsi contre un club qu’ils prétendent aimer».

Il se dit, çà et là, que vous aviez pris votre argent ?

« Ce n’est pas exact. Je suis catégorique, c’est archi-faux ! Je n’ai rien pris. J’ai fait les bilans de 2015 et 2016 qui sont à mon niveau et je peux les exhiber à la nouvelle entreprise qui prendrait le club et à tout ceux qui peuvent le demander»

Avec le CRB vous auriez pu faire quoi ?

«J’aurai pu mettre beaucoup d’argent. Avec 25 milliards, j’ai géré le club comme personne, puisque les joueurs étaient à jour et surtout qu’ils étaient tous payés. De ce côté-là, je n’avais pas de dettes. Aujourd’hui, j’affirme avec clarté que je n’ai pas demandé à récupérer mon argent auprès du club ou de la nouvelle société (Madar Holding) qui va prendre comme il est dit le club».



Et qui a ramené Bouhafs ?

«Ce sont Chentouf et Kerbadj qui l’ont ramené. Ils l’ont présenté comme le « sauveur » et qu’il allait dès le départ engager 10 milliards de centimes dans les caisses du club. Il n’en fut rien ! Ils avaient dit de nous que nous étions en train de lui mettre des « bâtons dans les roues. » Ce qui n’est pas vrai ! C’est plutôt le contraire qui s’est produit. Il devait déposer le chèque à la banque, il ne l’a pas fait. Pourtant, moi et Gana nous lui avions cédé 7% chacun de nos actions. Il ne nous restait chacun de nous qu’1 pour cent. On avait procédé ainsi parce qu’on avait dit que nous sommes là que pour le « freiner » et l’empêcher de prendre les commandes du club. Par conséquent, il disposait de 14%. Et aujourd’hui, il en a 17%. On précise aux sceptiques que nous ne demandons pas à récupérer notre argent. C’est plutôt Bouhadfs qui l’ exige ».

On vous avait invité pour assister à la réunion du CA avec les actionnaires...

«L’invitation est arrivée en retard. J’avais envoyé un représentant avec une procuration. De plus, il faut avoir à l’esprit que ce n’est pas le CSA qui devait me convoquer du fait qu’il y avait un président légal, Bouhafs. Il faut préciser, cependant, que le CSA, qui est actionnaire majoritaire, peut le destituer. Aujourd’hui, on ne sait pas qui gère le CRB. Lors de la dernière réunion, il y avait les absences de Gana et moi qui avons 1% des actions chacun, Bouhafs (17%), Abdeslam Djillali (4%) et les frères Guenane (4%° chacun). Avec l’absence de ces actionnaires, on ne peut faire un conseil d’administration. Ce n’est pas légal ! Celui qui doit envoyer la convocation doit avoir une légitimité. Là, j’insiste que l’actionnaire majoritaire peut destituer le président, mais... Ce que le nouveau président du CA ne peut faire.». .

Pourquoi le CSA ne parle pas de Bouhafs dans ses interventions ?

«C’est clair ! Il ne faut pas oublier que beaucoup d’argent est rentré dans les caisses du club après avoir remporté la finale de la Coupe d’Algérie. On parle de plus de 29 milliards de centime auxquels on peut ajouter les 12 milliards de salaires non-payés aux joueurs. C’est un argent très important. Il y’ a aussi l’argent en devises de Slimani qui avait opté pour le Sporting de Lisbonne. Il faut dire que Bouhafs possède «certaines cartes» sur certaines personnes. Personnellement, il l’en a fait part de la raison qui fait qu’on ne veut pas l’attaquer de front. Je ne sais pas exactement, mais il m’a fait une confidence que je ne peux divulguer ici. Ceci dit, si Bouhafs attend le nouveau propriétaire pour se faire payer, ce n’est pas le cas de moi et de Gana. On a décidé de ne pas se faire rembourser ».

Et le cas Aoudou ?

«Personnellement, je dispose à mon niveau du document signé par Aoudou où il accepte de se désister quant à ses salaires. C'est-à-dire qu’il ne veut plus se faire payer du fait qu’il l’a déjà été. Il ne veut pas se faire payer une deuxième fois. J’ai le document qu’il a signé de sa propre main. Si le dirigeants avaient payé le joueur par le biais de la FAF, suite aux pressions de la FIFA, c’est parce qu’ils se sont pris en retard. Ils auraient pu régler ce cas sans payer un centime ».

Quelle est la solution ?

«Il faut que la nouvelle entreprise, la SNTA (Madar Holdoing, entame très vite le travail et régler ce qui doit l’être. Je ne suis pas pour le moment optimiste. Je peux même dire que je suis inquiet, sauf si la SNTA devient actionnaire majoritaire ».

Réalisé par : Hamid G.