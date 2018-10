Ligue des Champions d’Afrique, Ahly du Caire (2) – ES Sétif (0) : Ce sera difficile

L’Entente de Sétif a hypothéqué ses chances de qualification pour la finale de la Ligue des champions d’Afrique. Mardi soir, à Assalam Stadium, à l’occasion de la demi-finale aller, les poulains du coach marocain Rachid Taoussi se sont inclinés par le score net et sans bavure de 2 à 0 face à la formation d’El-Ahly du Caire.

En effet, il sera difficile de remonter ce handicap de deux buts face à un redoutable adversaire, qui pour rappel détient le record de victoire dans cette prestigieuse compétition. Pour espérer disputer la finale, les joueurs de l’ESS devront absolument sortir le grand jeu et faire preuve de beaucoup de détermination et de solidité. Dans cette partie, les poulains du technicien français Philipe Carteron ont très bien su gérer les débats. Visiblement bien organisés sur le terrain et jouissant d’une grande motivation, les coéquipiers du portier international Al Chenawi ont rapidement pris le cours du jeu à leur compte. En repoussant les Sétifiens dans leurs tranchées, les locaux se sont montrés dangereux dès les premières minutes de cette partie, pratiquement à sens unique. Ainsi, après quelques occasions manquées, l’équipe de l’Ahly parvient à concrétiser ses efforts par l’intermédiaire de Walid Suleiman. 23’, seul au second poteau, le milieu du terrain reprend superbement de la tête le centre de Hamoudi, pour l’ouverture du score. Le portier Zeghba n’a pas réagi. C’est aussi le cas de l’ensemble de l’équipe, qui a d’ailleurs continué de subir la domination des Egyptiens. 39’, Mohareb double la mise, en fusillant le gardien à bout portant. Une réalisation entachée d’une position de hors jeu toutefois. En seconde période, les protégés de Carteron, qui ont fait l’essentiel et visiblement satisfaits du score, ont surtout gérer leur avantage en prenant moins de risques. De leur coté, les coéquipiers de Djabou n’ont pas fait grand chose pour tenter de réduire la marque. Bien au contraire, ces derniers ont faillit encaisser un troisième but, si ce n’était le poteau qui a repoussé la tête plongeante de Walid Azarou. «On ne méritait pas de perdre avec ce score. Il y avait position de hors jeu claire. En première période, on n’a commis beaucoup d’erreurs. Cela à profité à l’adversaire. En seconde mi-temps, nous avons mieux géré le match. On aurait même pu marquer au moins un but. La qualification sera difficile. Cependant, nous allons tout faire pour remonter notre handicap au score et passer», a déclaré Rachid Taoussi, visiblement déçu à l’issue de cette première manche. De son coté, l’entraîneur d Ahly s’est montré satisfait du résultat, bien qu’il se méfie tout de même de la réaction de l’ESS. « Nous avons réalisé un bon match face à une coriace formation de l’ESS. Je suis satisfait du résultat de cette partie, même si on aurait pu s’imposer par un score plus large. À présent, on doit préparer le match retour qui sera encore plus difficile à gérer. Il va falloir confirmer à Sétif», a-t-il indiqué.

Pour rappel, le match retour est prévu pour le 23 octobre à 20h au stade 8-Mai 1945. Cette rencontre sera dirigée par un trio d’arbitre Sud-africain. M.Victor Miguel de Freitas Gomes sera assisté par MM. Zakhele Thussi Siwela et Johannes Sello Moshidi.

Rédha M.