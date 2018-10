Grand angle : Interrogations

Si le conflit en Libye perdure, la cause —une du moins parmi les nombreuses qu’il est possible de sérier— est peut-être due au fait que la voix des Libyens n’est pas suffisamment entendue par toutes les parties au conflit, qui a plongé le pays dans le chaos depuis la chute de l’ancien régime. Pour preuve, alors que le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Mohamed Siala, a insisté à la 73e assemblée générale des Nations unies sur la nécessité de coordonner davantage les efforts de la communauté internationale en Libye et appelé les différents acteurs impliqués à consulter au préalable les Nations unies avant d’envisager l’organisation d’une réunion régionale ou internationale sur la question libyenne, «sous peine d’avoir un effet contreproductif sur la résolution de la crise actuelle » et aurait même , selon l'agence de presse libyenne citant le service de communication du ministère, été plus clair lors d'une réunion avec le Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres en déclarant espérer «que la mise en œuvre de la feuille de route approuvée par les Nations unies, qui a été saluée par les Libyens et la communauté internationale, sera achevée sans de nouvelles initiatives des pays qui ont brouillé la scène politique et prolongent le processus de stabilisation et l'édification d'un État civil démocratique », son homologue italien Enzo Moavero Milanesi a annoncé quelques jours seulement après les propos de

M. Siala, que son pays organisera les 12 et 13 novembre prochain à Palerme une conférence sur la Libye. Il est vrai que l’idée ne date pas d’hier. Elle remonte au moins à l’été dernier. En effet, c’est lors d’un déplacement à Washington que le président du Conseil italien, Giuseppe Conte a fait état de son intention d’organiser à l’automne une conférence sur l’Italie impliquant toutes les personnes concernées en Méditerranée pour «stabiliser» la Libye. Pour de nombreux analystes, Rome qui semblait perdre la main sur le dossier libyen au profit de la France, qui elle avait organisé une autre conférence fin mai, entendait ainsi se replacer et récupérer un rôle de premier plan dans ce dossier. Ce qui est au demeurant compréhensible au regard des relations que l’Italie a toujours entretenu avec la Libye. Reste toutefois à se demander quelle est la réelle finalité de cette conférence. Pour le chef de la diplomatie italienne «cette conférence de paix visera à identifier les étapes d'un processus de stabilisation ». Et l'objectif annoncé est d'aboutir à «une solution commune, même s'il y a des différences d'opinion entre les différentes parties». Des propos pour le moins surprenants dans la mesure où un processus avec le même objectif censé avoir été déroulé dans la feuille de route de l’Envoyé spécial du Secrétaire général en Libye, à laquelle semble s’en tenir le gouvernement d’Union nationale reconnu par la communauté internationale. Une situation qui donne plus de poids à la position de l’Algérie qui n’a de cesse d’insister « sur la nécessité d’un agenda uni pour la Libye et l’impératif de faire cesser les ingérences étrangères qui continuent de constituer le véritable obstacle à la dynamisation du processus de paix en Libye ».

Aux Libyens aussi de faire en sorte que leur voix soit plus audibles.

Nadia K.