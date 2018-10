Sanctions américaines contre l’Iran : Camouflet

Washington vient de subir un camouflet, voir un désaveu, dans le dossier du nucléaire iranien. Ainsi la Cour internationale de justice (CIJ) a sommé et à l’unanimité l’administration Trump de mettre fin aux sanctions contre l'Iran visant l'importation de biens nécessaires «à des fins humanitaires». «La Cour indique, que les Etats-Unis (...) doivent, par les moyens de leurs choix, supprimer toute entrave que les mesures annoncées le 8 mai 2018 mettent à la libre exportation vers l'Iran de médicaments et de matériels médicales et de denrées alimentaires et de produits agricoles», a déclaré Abdulqawi Ahmed Yusuf, juge président de la Cour basée à La Haye.

L'ordonnance de la CIJ, plus haute instance judiciaire de l'ONU, évoque également «les pièces détachées nécessaires à la sécurité de l'aviation civile». Les sanctions réimposées par Donald Trump contre l'Iran, qui comprennent des «restrictions aux importations et aux achats nécessaires à des fins humanitaires (...) risquent de nuire gravement à la santé et à la vie de personnes se trouvant sur le territoire iranien», a indiqué la Cour. Ces mesures de sanctions rappelons le font suite au retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien, signé en 2015 par l'Iran et les grandes puissances, dans lequel Téhéran s'engage à ne pas chercher à se doter de l'arme atomique. Les sanctions incluent des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, ainsi que des mesures pénalisantes sur les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Cette sortie de la CIJ, intervient au lendemain de la déclaration du président de l’AIEA sur l’indépendance décisionnelle du gendarme nucléaire de l’Onu. M. Yukiya Amano, n’a pas mis de gants pour recadrer sèchement le chef du cabinet israélien Netanyahu, précisant que l’indépendance de l’AIEA «n’est pas négociable» et cela en réaction à des accusations portées par Israël jeudi à l'encontre de Téhéran d'abriter un «site de stockage atomique secret» à Téhéran et sommant l'agence onusienne d'«envoyer des inspecteurs» sur le site. «Afin de préserver sa crédibilité, l'indépendance de l'agence s'agissant des activités de vérification revêt une importance primordiale», a déclaré le patron de l'agence onusienne.

Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, Benjamin Netanyahu a mis au défi M. Amano d'envoyer des équipes pour «inspecter immédiatement ce site avant que les Iraniens ne le vident».

Et pour mieux rabrouer le premier ministre israélien, le président de l'AIEA a confirmé que jusqu'ici les inspecteurs présents sur le terrain ont pu mener les inspections prévues par l'accord, «sur tous les sites et lieux qu'elle avait besoin de visiter». Et d’ajouter que « l'AIEA ne prend aucune information pour argent comptant». Un revers de main et un camouflet qui feront désormais date…

M. T.