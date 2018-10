Livraison de missiles S-300 à la Syrie : Opération achevée

La Russie a livré des batteries de défense antiaériennes S-300 à l'armée syrienne, a annoncé mardi le ministre russe de la Défense, Serguéi Choïgou ; une décision prise après qu'un avion russe a été abattu dans la foulée d'un raid aérien israélien. Lors d'une réunion du conseil de sécurité russe, le ministre a indiqué que l'armée russe avait achevé lundi "la livraison de systèmes S-300" comprenant quatre plate- formes de lancement. La semaine dernière, la Russie avait annoncé son intention de renforcer la défense antiaérienne de l'armée syrienne après qu'un avion russe a été abattu par erreur le 17 septembre par un missile S-200 lancé dans la province côtière de Lattaquié (nord-ouest) pour intercepter des tirs de missiles israéliens visant une position de l'armée syrienne. M. Choïgou a indiqué qu'il faudrait trois mois pour entraîner les militaires syriens à l'utilisation de ce nouveau système de défense antiaérienne. Il a précisé que l'armée russe avait ajouté du matériel de «guerre électronique» et qu'elle «contrôlait» à présent l'espace aérien dans la zone où elle procède à ses frappes en territoire syrien. Pour sa part, le ministre syrien des AE, Walid Al-Moallem, a affirmé que le ciel syrien sera protégé par le système de défense antiaérienne S-300 russe qui vient d'être déployé. M. Al-Moallem a salué le déploiement en Syrie du système de missiles longue portée sol-air S-300 qui contribuera à renforcer la défense aérienne syrienne contre les futures frappes aériennes israéliennes. M. Al-Moallem a dit que le déploiement du système de défense antiaérienne S-400, plus sophistiqué, est le nouvel objectif de la Syrie.

M. T. et Agences