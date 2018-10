Des militants européens, sur la question du Sahara occidental : « Un conflit scandaleusement long »

Les deux conférenciers ont dénoncé le soutien des dirigeants européens dont bénéficie le Maroc dans ses visées expansionnistes.

M. Etienne Plaihes, de l’Association palestino-belge, également militant de la cause sahraouie, et Melle Sara Bundtzen, membre de l’ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW), ont été hier les invités du Forum de notre confrère Echaâb, où le thème du jour a traité d’un «conflit scandaleusement long» qui n’est que celui opposant le Sahara occidental au Maroc. C’est en ces termes en effet que M. Plaihes a qualifié, d’entrée, la question du Sahara occidental, où le peuple lutte depuis plus de 40 ans pour son autodétermination et son affranchissement de l’occupation marocaine qui n’a que trop duré. M Plaihes, qui vient tout juste d’achever une mission d’information dans les camps des réfugiés sahraouis, livre ainsi ses impressions, non sans plaider pour une solution d’urgence dans le cadre de la légalité internationale et des principes onusiens y afférents. Il mettra en relief, dans son récit, la détermination du peuple du Sahara occidental à en finir avec un processus de domination marocaine, en recourant notamment à l’action armée. «J’ai eu à constater toutes les difficultés des dirigeants du Front Polisario quant à maîtriser cette volonté des jeunes Sahraouis désirant reprendre les armes pour libérer leur pays», indique M. Plaihes.

Il fera ainsi comprendre que face à l’entêtement du Maroc, adepte d’ambitions expansionnistes et soutenu dans ses visées par certaines capitales occidentales, qu’il n’a pas d’ailleurs hésité à taxer d’«hypocrites», au sujet de la question sahraouie, il appréhende le pire. Il a non seulement déploré l’attitude des institutions européennes, qui, selon lui, «ne font qu’ajouter de l’huile sur le feu», mais aussi sévèrement critiqué les prises de position de certains pays de vieux continent, telles la France et l’Espagne vis- à-vis du conflit sahraoui. «Je ne parviens pas à admettre cette hypocrisie occidentale, qui est, pour moi, inacceptable, de parler d’humanité au sens politique du terme et de continuer à regarder sans frémir les conditions inhumaines du peuple sahraoui», affirme M. Plaihes, qui est également militant de la cause palestinienne depuis près de deux décennies. En s’imprégnant des tenants et des aboutissants de la question sahraouie, il affirme découvrir «des questions évidentes d’occupation qu’aucun dirigeant de l’Union européenne ne dénonce, pour des raisons d’argent et d’intérêts particuliers». Pis encore, pour ce qui est du cas du Sahara occidental, «les résolutions de l’ONU sont plutôt de la comédie, aux yeux de ces dirigeants», dit le conférencier. De son côté, Melle Sara Bundtzen a alerté sur la menace de spoliation des richesses naturelles du Sahara occidental, notamment dans le cadres des accords commerciaux en cours de négociations entre la Commission européenne, et les autorités marocaines, et qui sont menées, dit elle, «sans le consentement des dirigeants du Front Polisario, pourtant seul représentant légitime du peuple sahraouis». Ce constat constitue, de son avis, «une entorse gravissime aux décisions de la Cour de justice européenne», qui avait mentionné, dans beaucoup de ses arrêtés, l’obligation du consentement préalable des représentants du peuple sahraoui pour tout accord d’exploitation de ses richesses. Aussi, comme elle tiendra à le rappeler à la fin, «le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire marocain». Il jouit d’un statut de «territoire séparé», comme cela a été déjà rappelé dans les décisions de la Cour de justice européenne, pour laquelle toute tentative d’ exploitations des richesses naturelles sahraouies par le Maroc constitue une grave atteinte à la réglementation internationale en vigueur dans ce domaine.

Karim Aoudia

La Russie en faveur d’une solution politique

Le représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov a réitéré la position constante de la Russie en faveur d'une solution politique au conflit au Sahara Occidental dans les plus brefs délais, sur la base des résolutions onusiennes y afférentes. Dans un communiqué rendu public mardi au terme de sa rencontre avec le président de la Commission des relations extérieures au Front Polisario, M'hamed Kheddad, M. Bogdanov a mis l'accent sur «la nécessité de poursuivre les efforts avec la communauté internationale visant à aboutir à un règlement juste du conflit, de façon à améliorer la situation dans l'ensemble de la région maghrébine», exprimant «son soutien» aux efforts consentis par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Pour sa part, M'hamed Kheddad a présenté une évaluation exhaustive du Front Polisario sur la situation actuelle du règlement de la situation au Sahara Occidental outre la situation dans la région, insistant sur l'impératif de la relance des négociations conformément aux principes du droit international, selon le communiqué. Lors des discussions, les deux parties ont échangé les vues sur la situation du règlement au Sahara Occidental, y compris dans le cadre des préparatifs du prochain débat au Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (Minurso). Horst Köhler avait appelé le Front Polisario à entamer les premières discussions avec le Maroc prévues en décembre à Genève, des discussions qui constitueront le point de départ du processus de paix au Sahara occidental gelé depuis 2012.