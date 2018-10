Coopération Algéro-Allemande : Débat autour de l’habitat et de l’architecture

La Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK Algérie) a organisé hier, à Alger une matinée d’information sur le Salon mondial de l’architecture et des matériaux « Bau 2019 » qui se tiendra à Munich en Allemagne du 14 au 19 janvier 2019. S’exprimant à cette occasion, Marko Ackermann, directeur général de l’AHK, a souligné que «ce Salon constituera, sans nul doute, une opportunité idoine aux entreprises algériennes pour nouer des contacts et de s’informer sur les nouveautés dans le domaine de la construction et de l’architecture». Il dira dans ce sens «le fait qu’il y a une activité constante et permanente dans le domaine de la construction en Algérie, il est donc, à mon avis très important aux entreprises algériennes de prendre part aux différents Salons professionnels, foires et conférences internationales afin de prendre connaissance des nouvelles technologies», avant ajouter que «les entreprises allemandes ont affiché leur pleine volonté à investir davantage dans différents secteurs en Algérie, en particulier dans la construction». Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple l’entreprise PERI Algérie, une entreprise créée dans le cadre de la règle 51/49. En réponse, à une question relative à la faible présence des entreprises allemandes dans le domaine de la construction, il a indiqué que «la présence des machines allemandes dans ce domaine de construction est remarquable».

S’agissant du transfert du savoir, le DG de l’AHK a précisé que «cela se fait à travers l’organisation des formations en Algérie ou en Allemagne par nos entreprises dans différents domaines». De son côté, Adel Bedjaoui, membre du bureau du CLOA d’Alger, a insisté sur la nécessité d’une remise en ordre profonde de la gestion du foncier et de son utilisation et de son organisation pour bien l’économiser, car ajoute-t-il «le foncier est un élément rare, cher et non renouvelable, ou on peut dire c’est l’un des grands piliers fondateur de toute stratégie d’habitat.» Pour sa part, Samir Boukhediche, directeur général adjoint, AHK Algérie, a mis en avant les différentes activités et les privilèges qu’accorde la Chambre à ses membres. Il a invité à cet effet les entreprises pour adhérer à ce réseau afin d’acquérir le savoir-faire allemand. Evoquant la question de l’exportation, il a souligné que l’entreprise doit tout d’abord avoir un savoir-faire dans ce domaine pour pouvoir s’imposer et placer son produit au niveau des marchés à l’international. Il y a lieu de noter que le Salon « Bau 2019 » est un rendez-vous incontournable des professionnels du secteur du bâtiment et de la construction, avec plus de 2.000 exposants de 42 pays sur une surface de 200.000 m2 et 250.000 visiteurs étrangers de 140 pays.

M. A. Z.