12e édition du salon international Alger-Industries, du 7 au 10 octobre : Identifier le potentiel d’investissement

Dédiée aux professionnels du secteur, la 12e édition du Salon international « Alger Industries », se déroulera du 7 au 10 octobre courant, au Palais des Expositions de la SAFEX. Organisé par la société Batimatec Expo Spa en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIR PACA) et le Club d’Affaires pour le développement des entreprises françaises en Algérie (CADEFA), cet évènement qui se renouvelle depuis 2007, dans son contenu et ses objectifs, a pour finalité de contribuer à une meilleure connaissance du potentiel industriel national, de faire valoir les capacités locales de développement des différentes filières, mais aussi, pour identifier les opportunités d’investissement qu’offre ce secteur en plein redéploiement. Une orientation encouragée dans le cadre de la stratégie du secteur industriel qui accorde une plus grande consistance à l’investissement productif et un intérêt pour des partenariats entre les entreprises nationales et les opérateurs étrangers. Dans ce contexte, la régularité qui a caractérisé la tenue de ce Salon a permis l’instauration d’un espace de concertation et d’échanges entre les industriels algériens et étrangers et la mise en route de partenariats entre les acteurs du secteur. Cette manifestation économique qui prévoit une forte participation algérienne, soit, une centaine d’entreprises, les sociétés étrangères étant issues, entre autres, de France, d’Italie et de Chine, devra également mettre en avant les récents développements technologiques intervenus dans le vaste domaine de l’industrie. Un volet qui bénéficie de l’intérêt des décideurs algériens dans le sillage de la transition préconisée dans les différents segments liés à l’industrie.

Le Salon qui réserve une marge à la filière de la sous-traitance dans le secteur concerné, prévoit aussi une journée technique sur la thématique de l’intégration industrielle, un aspect auquel les pouvoirs publics accordent une importance particulière. La restructuration du secteur public marchand qui répond à ces objectifs, s’inscrit justement dans une dynamique de rentabilisation des filières à valeur ajoutée sûre en conformité avec la politique de diversification économique. Aussi, depuis 2015, l’Etat a initié plusieurs mesures d’encouragement destinées à soutenir le développement du secteur industriel et l’émergence de nouvelles activités créatrices d’emplois et de richesses.

D. Akila