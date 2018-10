Hausse des prix des produits de large consommation : Des mécanismes urgents pour définir les marges bénéficiaires

Les prix de produits de large consommation ont connu une hausse, ces dernières semaines. Les explications foisonnent, sans pour autant converger. Aux adeptes de l’argument de l’offre et de la demande, d’autres déplorent «l’imprévisibilité» de ces hausses qu’ils disent non justifiées.

À ce sujet, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens, Hadj Tahar Boulenouar (ANCAA), a indiqué que les prix des viandes blanches étaient toujours instables et souvent hors de portée. «L’absence de contrôle mène, certainement, à la spéculation», a-t-il expliqué, ajoutant que «près de 70% des aviculteurs et des acteurs de cette filière, à travers le territoire national, ne bénéficiaient d’aucun programme d’encadrement et d’accompagnement». Dans son intervention, il souligne la nécessité d’accélérer la révision de la politique de subvention et d’augmenter le nombre des marchés de proximité à 500 marchés à travers le pays et d’éliminer les marchés parallèles. A ce sujet, le ministre du Commerce Saïd Djellab avait indiqué que «la hausse des prix est due essentiellement à l’anarchie qui prévaut dans le fonctionnement des marchés». Les prix des légumes secs ont connu une augmentation de 10% par rapport aux mois précédents. A ce propos, M. Boulenouar, a attribué cette hausse à la décision du gouvernement d’interdire l’importation de ces produits où la production locale de ces produits est insuffisante ce qui a généré cette hausse. De son côté, M. Zebdi a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place des mécanismes stratégiques urgents afin de définir les marges bénéficiaires de certains produits, en obligeant les producteurs locaux et les commerçants à les appliquer. D’autre part, il souligne la nécessité de redynamiser le rôle des mécanismes de régulation et de contrôle, outre la redynamisation du décret définissant la chaîne de commercialisation. Sur sa lancée, il relève l’incohérence de voir les services de contrôle au ministère du Commerce ne pas intervenir dans le contrôle des prix des produits non réglementés. Corollaire ? « C’est le champ libre à la spéculation», explique M. Zebdi, tout en appelant les autorités publiques à revoir l’efficacité de l’action du Conseil de la concurrence qui tarde beaucoup dans le traitement des questions posées et leur résolution. Par ailleurs, il explique la position de son association qui était pour le maintien des marchés parallèles, en tant qu’alternative pour assurer la stabilité des prix et préserver le pouvoir d’achat des citoyens, annonçant le lancement d’une campagne en coordination avec la Direction du commerce de la wilaya d’Alger pour signaler les propriétaires d’entrepôts qui stockent d’importantes quantités de produits de large consommation aux fins de spéculation. Pour rappel, la facture globale d’importation du groupe des produits alimentaires a atteint 5,894 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin août 2018 contre 5,901 mds USD durant la même période de 2017, en baisse de sept millions USD (-0,12%), précise le Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid). Mais sur le total des importations alimentaires globales, la facture des sept principaux produits alimentaires (céréales, laits, tourteaux et résidus de l’extraction de soja, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) a légèrement augmenté à 4,752 mds usd contre 4,695 mds usd, en hausse de 1,22%.

Fouad Irnatene