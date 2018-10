Tizi Ouzou : nouveaux ateliers pédagogiques

La direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, lancera le 09 du mois courant au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique de la ville des nouveaux ateliers pédagogiques. Selon un communiqué de cette direction, ces ateliers pédagogiques proposés dans le cadre de l’année pédagogique 2018/2019 concerneront l’enseignement des langues arabe, tamazight, français et anglais, l’astronomie et le club de lecture. Ces ateliers vont enrichir et diversifier les ateliers existants déjà notamment en ce qui concerne les travaux manuels, le conte et la bande dessinée, a-t-on souligné de même source. L’objectif de ces ateliers pédagogiques est « de développer les savoirs, les savoir-faire et les compétences de nos adhérents ». Tout atelier pédagogique est un moment de discussion, d’échange et de création qui se fera en fonction d’un programme –calendrier tracé par la direction de l’établissement—, a par ailleurs précisé la direction de la culture, en indiquant que la tranche d’âge ouvrant droit aux inscriptions se varie entre 10 ans à 15 ans et plus pour les nouveaux ateliers. Le dossier administratif pour les inscriptions se résume en deux photos d’identité, un extrait de naissance en plus d’un formulaire à remplir qui sera fourni sur place.

Bel. Adrar