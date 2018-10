Fibda : Exposition québécoise

Une exposition retraçant l'histoire du 9e art au Canada, invité d'honneur du 11e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), s'est ouverte au public, hier à l’Esplanade Riadh El-Feth. Intitulée «Moments importants BD québécoise», l'exposition retrace l'historique de cet art populaire, dont les premiers «balbutiements» remontent à la fin du XVIIIe siècle, avec la publication en 1792 de la plus ancienne BD intitulée À tous les électeurs. Les visiteurs pourront ainsi découvrir, à travers 25 capsules, les moments importants du 9e art canadien, québécois notamment, ses auteurs, ses personnages et ses éditeurs qui ont façonné la BD dans ce pays d'Amérique du Nord.

L'exposition met en valeur également les bulles francophones, dont les premières apparitions remontent au début du XIXe siècle, avec la publication, en 1904, du premier épisode Aventures de Timothée, de l'illustrateur québécois Albéric Bourgois. L'architecture de la ville de Montréal, ses rues, ses monuments et ses quartiers figurent dans les cases des dessinateurs, réunis dans un rayon BD intitulé «Montréal en bulles». L'espace de l'invité d'honneur offre également l'opportunité de découvrir les étapes de la conception de la bande dessinée, en commençant par l'écriture du scénario jusqu'à la diffusion, en passant par l'encrage et la mise en couleur. Absents pour ce deuxième jour du festival, sept auteurs canadiens devront présenter leurs ouvrages et partager leurs expériences avec les jeunes auteurs et le public, invités d'autre part à découvrir la BD virtuelle permettant de visualiser des bandes dessinées à travers des images en 3D. Pour les plus avertis, l'espace met à leur disposition, des ouvrages de bandes dessinées, accessibles gratuitement durant ce festival. Par ailleurs, un atelier d'initiation au dessin, encadré par des auteurs canadiens, est ouvert au niveau de l'espace dédiée à l'invité d'honneur.

Présente, la responsable du pavillon, Johanne Desrochers, également directrice du Festival de bande dessinée de Montréal, dit que l'espace offre au public algérien la possibilité de découvrir le 9e art canadien, à travers ses auteurs et leurs ouvrages qui suscitent «l'intérêt, notamment les jeunes». La Femme aux cartes postales, de Jean Paul Eid, le Guide du mauvais père, de Guy Delisle, et la Colère de Fantômas, de Julie Rocheleeau, ou encore Nunavik, un reportage BD de Michel Hellman, sont parmi les publications proposées au public. Des bédéistes de 17 pays participent au 11e Fibda, qui se poursuit jusqu'au 6 octobre à l'Esplanade Riad El-Feth, avec au programme des tables rondes et des conférences sur l'histoire et les métiers de la BD, en plus des expositions.