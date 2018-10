Aïn Defla : Aâmou Yazid épate les chérubins

L’artiste aâmou Yazid a subjugué le public de Aïn Defla à la faveur du spectacle qu’il y a animé, mettant du baume au cœur des enfants venus nombreux assister à son show.

Au cours d’un spectacle abrité par la salle omnisports de la ville en fin d’après-midi de mardi, les enfants ont particulièrement acclamé leur idole, reprenant en chœur nombre de ses tubes à l’image notamment de "nohibbouki ya oumi" (nous t’aimons maman), "anadhafa" (la propreté), "kam ouhibouki madrasati" ( combien je t’aime ô mon école) ou encore "Mabrouk ennajah" (bravo la réussite).

En filigrane de son spectacle qui incitait parfois au rire, âmou Yazid n’en saisissait pas moins cette opportunité pour prodiguer des conseils sur la conduite à tenir par les bambins à la maison, à l’école et au sein de la société dans laquelle ils vivent de façon générale.

"J’aime beaucoup aâmou Yazid car il nous évoque à chaque fois plein de bonnes choses dans un discours empreint de gentillesse, nous incitant à suivre les conseils de nos parents et de nos enseignants", soutient Marwa, une élève de troisième année primaire venu assister au spectacle en compagnie de ses parents.

Lui emboîtant le pas, son père, enseignant de son état, s’est félicité de l’ambiance qui a régné tout au long du spectacle, saluant le "dévouement" de l’artiste dont le spectacle "n’est jamais lassant."

"L’influence qu’a aâmou Yazid sur les enfants est de loin supérieure à celle qu’exerce sur eux leurs propres enseignants", a-t-il observé, relevant l’importance de l’élargissement de pareille manifestation à tout le territoire de la wilaya.

Se disant "ravi" par l’accueil qui lui a été réservé, aâmou Yazid a relevé la "communion" qui a prévalu tout au long du spectacle, promettant de revenir à Aïn Defla avant la fin de l’année.

Il a mis l’accent sur le fait que les 150 chansons qu’il a à son actif sont tirées du contexte social algérien, soutenant que l’éducation des enfants doit constituer la préoccupation de la société dans son ensemble.

Il a indiqué que ce qui a le plus retenu son attention à Aïn Defla, c’est le fait que les enfants fussent venus au spectacle accompagnés de leurs parents et de leurs grands-parents, attestant de la sorte de la solidité des liens qui doit caractériser la famille.

Pour sa part, le directeur de la culture de la wilaya de Aïn Defla, Mahmoud Hasnaoui, a souligné que la présence massive des enfants dénote de la place qu’occupe l’artiste dans leurs chœurs, faisant état d’autres manifestations du genre notamment lors des vacances prochaines d’hiver.