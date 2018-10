ONCI : Riche programme dédié aux enfants

L’Office National de la Culture et de l’Information a étalé un riche programme au profit des enfants et ce pour cette première semaine du mois d’octobre et sera tenu au niveau des différents salles de l’ONCI à travers le territoire national, en partenariat avec l’ENTV et l’ENRS.

Comme à l’accoutumée, l’ONCI axe son programme autour de l’éducation des enfants. Pour se faire, le doyen de l’évènementiel a entamé son programme depuis, déjà, mardi dernier, soit le 2 octobre au niveau de la salle Atlas à partir de 15h avec une représentation théâtrale intitulée Holwat El Toufah de l’association El Manar pour l’art théâtral – El Taref. Pour la date du 5 octobre, soit demain à 15h, au complexe culturel Abdel Ouahab Salim- Chenoua- à Tipaza il y aura une représentation théâtrale intitulée El Hadiya de la troupe culturelle Kounouz El Takafia. Toujours pour la même date et la même heure, la salle d’exposition Isser dans la wilaya de Boumerdess témoignera de la représentation théâtrale baptisée L’intelligence de l’enfant, un spectacle présenté par la troupe El Mawja- Boumerdes.

Dans la wilaya de Constante et précisément au niveau de la salle Ahmed Bey, l’association Taj El Founoun- Constantine offrira aux bambins de la ville des ponts suspendus une représentation théâtrale intitulée La danse du Âfrit.

Par ailleurs, le salle 8-Mai 1945 Kherata située dans la wilaya de Bejaia, verra la représentation théâtrale nommée Mafatif El Hakim de la coopérative El Massil El Takafia- Constantine.

Le samedi 6 octobre au niveau de la salle Saada à Oran, l’ONCI a programmé une pièce théâtrale de l’association Saout El Khachaba, baptisée Le sultan et l’âne intelligent.



Sihem Oubraham