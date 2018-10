Personnes âgées : Renforcer la prise en charge

Les services du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme ont distribué, jusqu'au mois de juin 2018, plus de 122.000 cartes de la personne âgée qui permettent à cette frange de bénéficier de certains avantages sociaux, a indiqué, hier, le Directeur de la protection des personnes âgées au ministère, Hocine Hakim. Dans une déclaration à l’APS, M. Hocine a précisé que le nombre d’inscrits pour bénéficier de la carte de personne âgée à travers les directions de l’Action sociale (DAS) a atteint 135.657 personnes, faisant état, à ce titre, de la distribution de 122.500 cartes durant la période allant du mois d’octobre 2017 au juin 2018, en vue de bénéficier des avantages sociaux conformément au décret exécutif N 13-139 du 10 avril 2013 fixant les conditions et modalités d’octroi de la carte de la personne âgée. Cette carte est délivrée aux personnes âgées pour bénéficier de certains avantages sociaux, à l’instar de la gratuité des soins au niveau des Etablissements publics de santé et la priorité aux premiers sièges du transport public et aux établissements et lieux garantissant un service public, ainsi qu’aux sièges de premiers rangs au niveau des lieux et salles abritant des activités et manifestations culturelles, sportives et de divertissement, a-t-il ajouté. M. Hocine a indiqué, dans ce sens, que cette carte entendait ressusciter» les valeurs relatives au respect des personnes âgées au sein de la société, relevant, dans ce sens, qu'une large campagne sera lancée, décembre prochain, pour sensibiliser quant à l'importance et les objectifs de cette carte. Il a expliqué, par ailleurs, que l'intérêt accordé aux personnes âgées s'illustre à travers le renforcement du cadre juridique de la protection de cette frange et la mise en place de différents programmes visant la satisfaction de ses besoins et leur prise en charge, notamment par l’amélioration des services institutionnels résidentiels et des mécanismes de prise en charge à domicile pour garantir le bien-être de la personne âgée, assurant que la majorité des décrets d’application de la loi relative à la protection des personnes âgées N 10-12 du 29 décembre 2010 ont été promulgués. Abordant le réseau institutionnel public de prise en charge des personnes âgées relevant du ministère de la Solidarité nationale qui comprend 33 foyers pour personnes âgées réparties sur 27 wilayas d'une capacité d'accueil de 1.673 personnes âgées démunies et/ou sans liens familiaux, M. Hocine a indiqué que l'ensemble de ces foyers sont dotés en équipes pluridisciplinaires, dont des assistants sociaux, des psychologues et des médecins qui y assurent une prise en charge socio-psychologique appropriée. Le ministère s'est attelée, durant les dernières années, au lancement de programmes et de dispositifs relatifs au domaine de la protection sociale, dont la médiation familiale et sociale, qui se veut une mesure préventive visant à protéger la personne âgée de la maltraitance, de la marginalisation et à résoudre les conflits pouvant surgir en milieu familial, en vue d'éviter le recours aux services judiciaires et veiller à la préservation de la cohésion de la famille, a-t-il expliqué. Se basant sur le bilan annuel de mise en œuvre de ce dispositif dressé par les bureaux de la médiation familiale présents dans les 48 DAS, M. Hocine a fait savoir que 334 personnes âgées avaient bénéficié, en 2017, de ce dispositif. A ce propos, le même responsable a souligné que la nature des problématiques enregistrées au niveau des bureaux de la médiation familiale, concerne certains problèmes comme l'absence de dialogue et de communication entre ascendants et descendants, ou certaines préoccupations relatives aux conditions socio-économiques et sanitaires. M. Hocine a, d'autre part, révélé que le ministère s'emploie à l'élaboration d'un fichier national des personnes âgées en Algérie en vue de déterminer et classer les différentes catégories des personnes âgées, dont les démunies et personnes nécessiteuses, lesquelles bénéficient d'aides fournies par la Solidarité nationale et de s'enquérir des différents détails inhérents à toutes les personnes âgées, à l'instar des retraités et des personnes atteintes de maladies chroniques. Ce fichier a pour objectif de déterminer les besoins enregistrés et exprimés, en vue de la mise en place de nouveaux mécanismes, à même de renforcer le domaine de prise en charge de cette frange, et ce, dans le cadre de la Stratégie nationale de la Solidarité pour la période 2018-2023, a ajouté le même responsable.