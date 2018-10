Assurance contre les risques naturels : Le geste qui manque

Séismes, inondations, vents violents, grêle, incendies et autres phénomènes naturels frappent sans crier gare. Ces derniers, en effet, surviennent au moment où l’on s’y attend le moins, la plupart du temps.

Repousser, en fait, les volte-faces de la nature ou encore les prévenir est de nos jours quasiment impossible, d’autant plus que le dérèglement climatique ne cesse de nous surprendre avec des phénomènes nouveaux, à la limite du surnaturel.

Aujourd’hui, cela va de soi, nul n’est à l’abri de ces catastrophes imprédictibles qui causent des dégâts colossaux. Les inondations de Bab-El-Oued qui ont marqué les Algérois et les habitants de certaines wilayas limitrophes et le tremblement de terre qui a secoué les régions du Centre renseignent, à vrai dire, sur l’importance de prendre les devants pour se prémunir contre d’éventuels risques.

Il est, certes, invraisemblable de forcer la nature, néanmoins, il est à la portée de minimiser les pertes de ces catastrophes aux coûts très élevés, sur les plans social et financier, pour les particulier, les commerçants et surtout les agriculteurs, premières victimes de ces menaces naturelles.

En Algérie, le drame de 2003 a vu la promulgation d’une loi rendant obligatoire l’assurance contre les risques majeurs. Cette disposition avait; du coup, encouragé les assureurs à élargir leurs gammes de produits aux catastrophes naturelles, mais le citoyen n’a pas joué le jeu et le résultat, très peu de personnes sont assurées contre ces risques. La culture de contracter ce type d’assurance ne fait pas partie des mœurs de l’Algérien pour qui la seule et unique «couverture» valable c’est celle de son véhicule.

La CAT-NAT ne suscite pas l’engouement du citoyen, pourtant son coût comparé à son bien est carrément insignifiant, si l’on sait que celle-ci a été fixée à 1.500 DA, avant d’être modifiée à la faveur d’un arrêté ministériel, promulgué en 2017; qui stipule que les taux de prime ou cotisation sont déterminés à partir d’un taux de base intégrant l’exposition aux risques qui concernent les zones sismiques.

La CAT- NAT représente 5% du chiffre d’affaires des assureurs

Ainsi, ce dernier va jusqu’à indiquer le prix normatif du mètre carré bâti pour déterminer les capitaux assurés relatifs aux biens immobiliers se situant entre 28.000 DA et 47.000 DA pour le logement individuel, et il est entre 25.000 DA et 36.000 DA pour le collectif.

Selon l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance, cette dernière reste méconnue du citoyen.

Le chiffre d’affaires de cette branche ne dépasse guère les 5% en Algérie. Il faut dire aussi que les agriculteurs ne sont pas attirés par ce produit se déclarant plutôt fatalistes que d’opter pour ce genre de cotisation.

Le taux de pénétration des assurances agricoles ne dépasse pas 0,2%, selon la CNMA qui va jusqu’à affirmer que seuls 21% des agriculteurs sont assurés bien que ce taux de pénétration ait connu une progression ces dernières années, restant en deçà des objectifs de la Caisse.

Pour rappel, le nombre de contrats souscrits est passé de 112.931, au premier trimestre 2016, à 114 838 au titre du premier trimestre de l’année 2017.

Aujourd’hui, c’est clair, l’Algérien préfère être fataliste plutôt que de réunir les conditions nécessaires à même d’affronter les catastrophes naturelles avec un minimum de pertes, en l’absence de la culture du risque.

Samia D.