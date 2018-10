Préparation de la réunion des pays du Maghreb : relancer l’action commune

Le secrétaire général du Conseil consultatif de l’Union du maghreb arabe (UMA), Saïd Mokaddem, a affirmé, hier à Alger, que les préparatifs d’une réunion devant regrouper des pays de l’UMA pour la «relance» de l’action maghrébine commune «vont bon train», notamment après la confirmation de la participation de l’Algérie, de la Mauritanie et du Maroc. Dans son allocution à l’occasion de la célébration du 61e anniversaire de la bataille d’Issine, M. Mokaddem a indiqué que des «actions sont menées au niveau des représentants des institutions parlementaires des pays de l’UMA en vue de relancer l’action maghrébine commune», soulignant que la Mauritanie, le Maroc et l’Algérie avaient donné leur accord pour la tenue d’une réunion dans ce sens. «Nous avons obtenu, auprès de l’ambassade de Libye à Alger, la liste nominative des représentants de la partie libyenne, «ce qui permettra aux pays maghrébins de mieux s’organiser et construire l’union de cet édifice, choix stratégique dont la responsabilité incombe à tous». S’exprimant à l’occasion de ce 61e anniversaire de la bataille d’Issine, le président du Conseil consultatif de l’UMA a estimé qu’il s’agissait d’une autre page de l’histoire maghrébine commune où les peuples des pays de la région se sont unis, encore une fois, par le sang. Pour sa part, le représentant de l’ambassade de Libye à Alger, Abdesselam Ahmed Reguieg, a indiqué que «l’Algérie a de tout temps représenté la profondeur stratégique de la Libye». A cette occasion, il a salué les efforts consentis par l’Algérie pour résoudre la crise que traverse son pays et unir les frères belligérants, à travers l’établissement d’un Etat libyen, ce qui dénote, a-t-il ajouté, «la profondeur des relations historiques qui ont toujours uni les deux parties». Cette conférence, organisée au siège du Conseil consultatif de l’UMA, a été marquée par des témoignages de moudjahidine algériens qui avaient participé à cette bataille, à l’instar de Abdellah Debbagh. La région d’Issine, située aux frontières algéro-libyennes où s’est déroulée la bataille en 1957, avait vu la mobilisation de 140 éléments de l’Armée de libération nationale (ALN) ainsi que 50 touaregs libyens et algériens pour «mener des attaques contre les forces de l’armée française dont celle contre un convoi militaire français à Djanet, la bataille des Mehari et Tinalkouk sur les frontières algéro-libyennes».