Masdjid El-djazaïr : La rationalisation énergétique au cœur du système de gestion

L’Algérie se prépare à accueillir, cette année, ou au plus tard en 2019, un gigantesque monument religieux et culturel : Masdjid El-Djazaïr. Une œuvre architecturale de grande envergure, dont le minaret va, la nuit, illuminer le ciel de toute la capitale.

Cette mosquée pourra accueillir 120.000 fidèles et sera dotée d’un minaret de 265 mètres de hauteur. Masdjid El djazaïr est une structure qui comprend plusieurs bâtiments indépendants, disposés sur un terrain d’environ 20 hectares avec une surface brute de plus de 400.000 m2, à Mohammadia, à l’est de la capitale, en face de la baie d’Alger. Masdjid El djazaïr sera dotée également d’une salle de conférences, d’un musée d’art et d’histoire islamiques, d’un centre de recherches sur l’histoire de l’Algérie, de locaux commerciaux, d’un restaurant, de bibliothèques et d’un parking de 6.000 places.

Une structure aussi gigantesque que la Mosquée d’Alger a besoin logiquement du «Hard Power». Faire fonctionner tous ces établissements, c’est alimenter en énergie toutes ces structures qui accueilleront les visiteurs et les fidèles de la mosquée. Les concepteurs de ce grand projet n’ont pas ignoré la dimension esthétique dans la réalisation de ce projet. L’alimentation en énergie de Masdjid El djazaïr sera assurée par quatre moteurs à gaz de General Electric (GE), pour une installation de tri-génération qui l’alimentera en électricité, chaleur et froid, a annoncé GE sur son site internet. Les quatre moteurs seront fournis par Clarke Energie, un sous-traitant turc et distributeur des équipements de GE, après avoir été sélectionné par les promoteurs de Masdjid El djazaïr, relève la même source. L’installation de tri-génération, alimentée au gaz naturel, fournira à cette immense infrastructure 4,25 mégawatts d’électricité, 4,3 MW de chaleur en hiver et 3,5 MW pour produire 6 MW d’eau réfrigérée en été, indique GE sur son site. Grâce à cette technologie avancée, la chaleur des moteurs à gaz sera transformée en eau réfrigérée par trois refroidisseurs à absorption pendant les chauds mois d’été. L’eau froide sera alors utilisée dans les systèmes de climatisation du bâtiment, alors que la chaleur du moteur sera utilisée pour chauffer le complexe en hiver. Les technologies de cogénération de GE offrent des avantages majeurs en termes de fiabilité, d’efficacité énergétique et d’environnement, et cela sans dépendre du réseau local.



Le recyclage des eaux pour la rationalisation des coûts



D’un autre côté, il y a l’alimentation en eau potable et le système d’assainissement. Et là aussi les concepteurs du projet ont réfléchi à un système respectueux de l’environnement. Pour l’irrigation des surfaces vertes et l’exploitation des fontaines qui ornent la mosquée, les responsables de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) ont proposé aux responsables chargés de la gestion du site le recours aux technologies modernes pour la rationalisation de l’usage des 4.400 m3 d’eau qui vont être utilisés quotidiennement.

La proposition des responsables de la SEAAL concerne l’acquisition de mini-centrales hydrauliques d’épuration, qui fonctionneront selon le même système que celui des grandes stations de traitement d’eau.

Cette proposition s’accorde avec les récentes déclarations du ministre des Ressources en eau sur l’importance de l’économie et du recyclage d’eau devant servir à l’arrosage. Dans une récente déclaration, le responsable des ressources en eau de la wilaya d’Alger M. Kamel Boukricha, a affirmé que ses services travaillent pour la préparation d’une étude technique, en coordination avec les services techniques de la SEAAL. Cette étude concerne le système d’assainissement et de gestion des eaux traitées et recyclées destinées principalement à l’arrosage. En effet, le réseau des canaux de drainage et d’approvisionnement des eaux, ainsi que celui de l’évacuation des eaux usées, achevés depuis quelque temps, devraient être opérationnels dès l’adoption d’un plan de gestion. L’alimentation de la mosquée en eau se fait via un canal de 200 mm de diamètre, pour l’acheminement de 4.400 m3 par jour.



Lieu de culte… et de rayonnement culturel



Masdjid El djazaïr sera, à son inauguration, la troisième plus grande mosquée du monde, après Masjid al-Haram de La Mecque et Masjid al-Nabawi de Médine. Lancé en début d’année 2012, le projet de réalisation a été confié à l’Entreprise chinoise China State Construction Engineering Corporation (CSCEC).

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, a affirmé récemment lors de son passage au Forum d’El Moudjahid que «la réception de Masdjid El djazaïr, avec toutes ses structures, interviendra à la fin du mois de décembre 2018 ou au plus tard au début de l’année 2019». Masdjid El djazaïr, de par les structures qu’elle accueille en son sein, devrait occuper une place d’honneur dans le quotidien des visiteurs. Plus qu’un lieu de culte, elle sera certainement le berceau de la promotion du vivre ensemble en paix. L’histoire a prouvé que c’est à partir des mosquées que la lumière et la foi musulmane se sont propagées, c’est dans les mosquées que les graines de la civilisation islamique ont poussé, le vivre ensemble en paix le sera aussi.

Tahar Kaidi