150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi : Le messager de la paix

L’ambassade d’Inde à Alger a célébré, hier, le 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. L’événement a été commémoré simultanément en Inde et au niveau international, et a été marqué par l’émission de timbres.

Les intervenants à cette occasion ont déclaré que la vie de Mohandas Karamchand Gandhi est une histoire d'effort héroïque visant à établir les valeurs de vérité et de non-violence dans la vie humaine. En poursuivant cet objectif, Gandhiji devint un Mahatma, porteur d’un message pour les peuples du monde, entourés par le feu de la violence au XXe siècle. Il est également devenu «le père de la nation». Il a préservé l'Inde et la Grande-Bretagne de la haine et de la vengeance mutuelles, en recourant à l'expérience de vérité et de non-violence dans la lutte de l'Inde pour la liberté. Cela a créé une atmosphère qui a permis aux autres pays d’Asie et d’Afrique de se libérer sans effusion de sang de l’emprise des pays européens au XIXe siècle. Après avoir rappelé que voilà soixante-dix ans que Mahatma Gandhi a quitté ce monde, les intervenants ont évoqué sa vie et son âme qui continuent d’animer l’humanité en transcendant les frontières nationales et internationales. Le monde actuel reconnaît en lui un innovateur social. Mahatma Gandhi est né dans une famille de Vaishnava d’une classe moyenne, le 2 octobre 1869 à Porbandar, Gujarat en Inde. A l’école, il reçoit un enseignement conforme au système en vigueur à l’époque. Plus tard, il se rendit en Angleterre pour y étudier, et a été emprisonné à plusieurs reprises à cause de sa lutte pacifique, entreprenant de nombreux «jeûnes» pour protester contre l'oppression des opprimés en Inde. Assassiné le 30 janvier 1948, la balle de l’assassin a mis fin à son existence physique, mais l’a rendu immortel, laissant un héritage indélébile à l’humanité.

Hichem Hamza