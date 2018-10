Pour la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue guinéen

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue guinéen, Alpha Condé, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son «plein attachement» à œuvrer à la consolidation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Guinée. «A l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Guinée, il m'est particulièrement agréable de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations, auxquelles je joins mes sincères vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple guinéen frère», écrit le chef de l'Etat dans son message. «Il me plaît, en cette heureuse occasion, de vous réitérer mon plein attachement à œuvrer, avec vous, à la consolidation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Guinée, au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères et vous assurer, de mon engagement à approfondir nos consultations politiques sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», conclut le Président de la République.