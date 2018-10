Festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée : M. Bensalah représente le président de la République

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a représenté, hier à Conakry, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, aux festivités commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, en présence de plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, a indiqué hier un communiqué du Conseil. En marge de ces cérémonies, M. Bensalah a rencontré plusieurs chefs d'Etat et représentants de partis politiques de libération en Afrique. A son arrivée à l'aéroport de Conakry, le représentant du Président de la République a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale de Guinée, Claude Kory Kondiano. M. Bensalah s'est entretenu, au niveau du salon d'honneur, avec le président de la République de Guinée, Alpha Condé, qui a exprimé ses remerciements au Président Bouteflika pour la participation aux festivités commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Se félicitant du niveau des relations historiques entre les deux pays, le président guinéen a exprimé «la disponibilité de son pays à promouvoir les relations bilatérales, qui ont connu une nouvelle impulsion depuis la tenue, en décembre dernier, de la 3e session de la commission mixte algéro-guinéenne, qui a ouvert de larges perspectives à la coopération économique et commerciale.