Révision des listes électorales : La HIISE lance le programme «déploiement»

La Haute instance indépendante de surveillance des élections a indiqué, hier, que le comité permanent a tracé un programme, dit de «déploiement», englobant l'ensemble des régions du pays, visant à s'assurer de la conformité des opérations de la révision annuelle des listes électorales, qui a débuté le 1er octobre et devant prendre fin le 31 octobre. «Sous la supervision de la présidence de la HIISE et le contrôle, sur le terrain, des membres du comité permanent, la surveillance des opérations de révision des listes électorales a été lancée et un programme de déploiement englobant toutes les régions du pays a été tracé, a précisé l'Instance dans un communiqué. Les membres du comité permanent, accompagnés des cadres de la Haute instance, se chargent de la surveillance des opérations de révision annuelle des listes électorales, durant le mois d’octobre, conformément à la loi. Cette opération de surveillance s'inscrit «dans le cadre des prérogatives de la HIISE, en application des dispositions de l'article 194 de la Constitution, et conformément à l’article 12 de la loi n°16-11 qui stipule que «la Haute instance s'assure dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues de la conformité des procédures de révision des listes électorales par l'Administration aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, ainsi que de la conformité des listes électorales mises à sa disposition à la loi organique relative au régime électoral». L'article 18 de ladite loi stipule que la HIISE «demande tous documents et informations des institutions concernées par l'organisation des opérations électorales et de leur déroulement».

La HIISE précise, dans son communiqué, que ses numéros de fax et son site électronique sont mis à la disposition des citoyens pour la saisir, par écrit, de toutes les infractions constatées, liées à cette opération.