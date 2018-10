Dans la lucarne : Les centres de formation en chantier

Le professionnalisme était la voie incontournable pour notre football qui végétait jusque-là dans l’amateurisme. Il fallait le faire conformément aux directives de la FIFA qui gère de main de maître le football mondial. Là, il n’y avait rien à redire sur l’ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, encouragé par les pouvoirs publics et l’Etat algérien pour tenter, vaille que vaille, de lancer cette expérience, même si on n’était pas fin prêt. Il faut dire que nos clubs n’avaient pas leurs infrastructures, mais aussi l’argent nécessaire pour suivre à fond ce projet. Il y eut la venue de quelques privés comme le cas de l’USMA, mais aussi des sponsors, notamment ceux de la téléphonie mobile. En dépit des difficultés et un environnement pas du tout réceptif, ce projet a été expérimenté avec les résultats que l’on sait aujourd’hui. C'est-à-dire que des clubs n’ont pas encore le minimum vital et surtout ne peuvent pas voler de leurs propres ailes. «L’assistanat » dans lequel ils avaient évolué des décennies durant ne les quitte pas. C'est-à-dire que les orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, n’avaient pas été toutes suivies à la lettre. Parmi elles, on peut citer la construction de centres de formation. Les pouvoirs publics ont proposé des parcelles de terrain de 2 à 3 hectares pour la réalisation de ce projet pour le moins ambitieux, mais cela n’a pas été réalisé à cause, semble-t-il, de

« querelles » au sein du même club. D’où le fait que des retards assez importants ont été constatés. Ce qui fait que ce projet n’a pas été même programmé par les directions de l’urbanisme et autres. Toutefois, on l’avait déjà abordé, la FAF, aujourd’hui de Zetchi veut reprendre le flambeau en décidant de lancer concrètement des centres de formation régionaux. Ces centres seront, cependant, un « vivier » destiné à renforcer les jeunes des différentes équipes nationales. Le but recherché est que nos clubs arrivent à construire leur propre centre de formation pour que demain ils n’auraient plus à chercher des talents formés ailleurs. C'est-à-dire comme cela se fait de par le monde, nos clubs peuvent non-seulement s’auto-suffire, mais aussi exporter leurs joueurs. Le PAC qui avait lancé son académie est le premier club algérien, dirigé par un privé, à avoir réussi dans cette politique de formation et surtout d’auto-suffisance. Des clubs sont en train de « bouger », mais ils restent « plombés » parce que le courant ne passe pas entre ses membres qui au final ne cherchent chacun que leur propre intérêt. A la JSK, on veut dépasser tous les «tabous» et concrétiser une politique valorisant les jeunes de façon rélle. Le projet a dépassé la phase de l’étude. En effet, dans ce club, on vient de procéder au lancement des travaux de «terrassement» pour le futur centre de formation du club. C’est vrai qu’on en est qu’au début, mais, la volonté de faire quelque chose de probant est là. Ce ne sont pas des paroles en l’air. Comme notre pays «regorge de jeunes talents», il est évident que ces centres de formation ne peuvent qu’être qu’un espace où nos jeunes pourront s’épanouir dans une pratique sportive saine. Il est demandé ainsi aux autres clubs de l’élite de faire la même chose. L’imitation n’est pas un pêché. Il faut seulement faire le premier pas avec l’aide des pouvoirs publics au niveau local et tout peut se faire. Celui qui n’ose rien, n’a rien !

Hamid Gharbi