MCA : La venue de Courbis compromise

Il semblerait que le MCA doit se remettre à chercher un nouvel entraîneur qui succédera à Bernard Casoni et ce faute d’avoir réussi à convaincre Rolland Courbis de relever le challenge. C’est du moins ce qu’il ressort de l’évolution des événements des deux derniers jours.

Arrivé en fin de semaine à Alger «pour répondre à une invitation» et «étudier la possibilité d’une collaboration», Relland Courbis est reparti quarante huit heures après avec l’engagement de rendre sa réponse dans les quarante-huit heures. Durant son séjour à Alger, le coach français a discuté avec les dirigeants, supervisé l’équipe et discuté brièvement avec les joueurs. En gros, il a pris toutes les informations dont il avait besoin au moment de peser le pour et le contre. Officiellement, Relland Courbis n’a rien dit au Mouloudia, mais il ressort à travers ses déclarations à la presse qu’il ne coachera pas le Mouloudia. «Je suis toujours sous contrat avec RMC. Si c’était en décembre, je serai venu sans réfléchir», a-t-il dit grosso-modo écartant ainsi de fait toute possibilité de répondre favorablement à la proposition du Doyen dans l’immédiat.

De ce fait, les dirigeants mouloudéens devraient se remettre à la recherche d’une autre piste. Le nom de l’ancien coach de l’ESS et de l’USMA, Hubert Velud, s’est posé très sérieusement comme potentiel candidat.

La piste parait sérieuse. En tous les cas, on ne devrait pas attendre longtemps pour connaître le nom du nouvel entraîneur du MCA, le club étant décidé à boucler ce dossier très rapidement.

Amar B.