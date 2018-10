USM Alger : Les Rouge et Noir préparent les derbys Algérois

L’USM Alger affûte ses armes avant le derby. Les protégés du coach Thiery Froger, auteurs d’une belle victoire, le week-end dernier face au Paradou Athlétic Club (1-3), ont repris le chemin des entraînements après deux jours de repos, pour préparer la rencontre face au Mouloudia d’Alger, prévu le 6 octobre au temple du football national, le stade du 5-Juillet.

Les Rouge et Noir, qui ont très bien réagi après leur élimination en quart de finale de la Coupe de la CAF ne veulent en aucun cas rater ce rendez-vous important face au doyen. Quoi de mieux qu’un succès face au frère ennemi pour retrouver le moral, la motivation et les bonnes sensations de la compétition. D’autant plus que le MCA, toujours sans entraineur officiel est en manque de confiance. Les coéquipiers de Koudri semblent avoir déjà tourné la page de la compétition africaine, qui pourtant était l’objectif premier du club cette saison, pour se concentrer principalement sur le championnat. Pour rappel, les gars de Soustara occupent la position de dauphin à trois longueurs derrière la JSK, mais avec deux matchs en moins.

Le staff technique, qui s’est longtemps plaint d’un calendrier chargé et des déplacements épuisants, a axé son travail sur le plan physique dans un premier temps. Les joueurs sont soumis à un micro-cycle de préparation, leur permettant d’être bien en jambe pour la rencontre face au MCA, mais pas seulement. Les coéquipiers de Zemmamouche devront se mesurer juste après au CR Belouizdad, en pleine crise aussi et sans coach depuis le départ de Cherif El Ouazani. Dans son programme de préparation en prévision de ces deux derbies, Thiery Froger, qui peut compter sur l’ensemble de son effectif, accorde beaucoup d’importance à l’aspect psychologique. En effet, bien que l’USMA va affronter deux adversaires, pour le moins pas au mieux de leur forme et en plein doute, le staff technique unioniste ne veut négliger aucun détail. Le technicien français se méfie de la réaction de « la bête blessée ». Il a parfaitement conscience que malgré la crise MCA, tout comme le CRB d’ailleurs, ne va pas se présenter au stade 5-Juillet en victime expiatoire. Bien au contraire, le doyen et le Chabab tenteront d’exploiter le derby à leur profit pour provoquer le déclic et relancer leurs saisons. Reste à savoir quel onze rentrant le coach français, qui se distingue à chaque sortie par ses changements, va-t-il aligner ? Pour rappel, les choix de Froger, qui ont à chaque fois eu leur impact sur l’équilibre de l’équipe dans ses différents compartiments, ont souvent fait l’objet de critique, notamment en défense, où l’USMA a souvent montré une certaine fébrilité. La responsabilité de la charnière centrale, particulièrement, à été à l’origine de la plupart des buts encaissés.

Rédha M.