Mer de chine méridionale : Frictions

Les eaux de la mer de Chine méridionale se transforment peu à peu en zone de frictions entre Chinois et Américains. Déjà soumise à de rudes tensions, cette étendue maritime stratégique qui recèle d’importants gisements d’hydrocarbures est sujette à des revendications territoriales entre la Chine, le Japon, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam. Mais, depuis 2010, les relations entre Pékin et Washington se sont nettement détériorées, la Maison-Blanche y voit une main mise chinoise sur cette partie du monde, chose qu’elle ne peut tolérer. Face au déploiement militaire et d’autres infrastructures chinoises, les États-Unis ont décidé à cette époque de réagir en annonçant l’exclusion de la Chine du Rim of the Pacific (RIMPAC), les plus importantes manœuvres maritimes mondiales, qui ont lieu à partir de la fin du mois de chaque mois de juin dans le Pacifique. «La poursuite par la Chine de la militarisation de possessions disputées dans la mer de Chine méridionale ne fait qu’attiser les tensions et déstabiliser la région», avait déclaré le porte-parole du Pentagone, ajoutant que ce comportement n’était «pas compatible avec les principes et les objectifs de l’exercice RIMPAC». Hier, un incident à failli faire basculer le fragile équilibre dans la région. Un navire de guerre chinois s'est approché «dangereusement» d'un destroyer américain, contraignant ce dernier à modifier sa trajectoire, a annoncé lundi un responsable de l'US Navy. Le destroyer lance-missiles USS Decatur effectuait dimanche ce que l'armée américaine qualifie «d'opération pour la liberté de navigation» quand il est passé à moins de 12 milles marins des récifs Gaven et Johnson, dans l'archipel des Spratleys. Cette distance est généralement admise comme constitutive de la limite des eaux territoriales d'une masse terrestre. Pékin considère comme son territoire national la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale en dépit d'un arbitrage international de 2016 qui lui a donné tort. Le vaisseau chinois «s'est approché à moins de 41 mètres» du destroyer de la marine américaine et l'a invité «à quitter la zone», a ajouté le porte-parole de l’armée US. Dans un communiqué, le ministère chinois de la Défense a déclaré que son vaisseau avait transmis au bateau américain entré «sans autorisation» dans la zone «un avertissement» lui demandant de partir. Ce comportement «menace gravement la souveraineté et la sécurité de la Chine, endommage gravement les relations entre la Chine, les États-Unis et leurs armées, et porte gravement atteinte à la paix et la stabilité régionales». Cet incident intervient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre Washington et Pékin, embourbés dans un conflit commercial se jouant à coups de droits de douanes punitifs sur des milliards de dollars de marchandises. Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a annulé lundi une visite prévue en Chine courant octobre pour discuter de sécurité avec son homologue Wei Fenghe.

M. T.