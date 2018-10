Oran : Vernissage du plasticien irakien Ahmed Chihabi

Une exposition de l’artiste plasticien irakien Ahmed Chihabi, intitulée "Baghdad wa ghourbati" (Baghdad et mon exil), s'est ouverte dimanche soir aux cimaises de "Civ œil" d’Oran, en présence d’artistes locaux et de fans des arts plastiques. Organisée avec la collaboration de l’association "El Basma" de Sidi Bel-Abbès et l’association "Civ œil" d’Oran, cette exposition regroupe 20 tableaux de grand et moyen format, fruit d’une année de travail. Les thèmes de ces toiles où dominent plusieurs formes et couleurs et la calligraphie arabe sont puisées du patrimoine et de civilisation de l’Irak, surtout celles reproduisant de vieux quartiers de Baghdad, le mausolée de l’Imam Abou Hanifa En-Nouamane et la femme irakienne. Le visiteur de cette exposition qui dure cinq jours s’attarde devant le tableau grand format intitulé "Amour de l’Algérie libre arabe" exprimant la lutte armée du peuple algérien contre l’occupant de la résistance de l’Emir Abdelkader à la guerre de libération nationale. Cette toile, dans un style d'impressionnisme, met exergue le drapeau algérien, l’Emir Abdelkader, des révolutionnaires, des scènes de torture pratiquée par le colonialisme et des femmes ayant perdu leurs progénitures. L’artiste irakien résidant au Bahrein a souligné que ses toiles assimilées à l’école de Baghdad créée par Yahia Ben Mahmoud El Wassiti, expriment le patriotisme, la nostalgie du pays en exil et l’amour des Irakiens pour l’Algérie héroïque. L’artiste Ahmed Chihabi, qui visite l’Algérie pour la 8e fois. a organisé des expositions à Sidi Bel-Abbès, Ain Témouchent et Oran.