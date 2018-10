La traduction collective : Un défi à relever

L’organisateur du café des langues et des cultures «maxilangues» et le centre des arts et de la culture du palais des rais ont organisé, samedi, une conférence sur la traduction en arabe du recueil de nouvelles «femme d’Alger dans leur appartement» d’Assia Djebar, au centre des arts et de la culture du palais des rais.

A cette occasion, l’enseignante universitaire et la spécialiste en traductologie Fatma-Zohra Kouchkar Ferchouli a estimé que «la travail de traduction ne pouvait être de toute facilité, vu la complexité du verbe, du dialecte et des situations qu'il exprime dans un contexte personnel, mais qui a permis la réalisation du rêve de l'auteur».

Après avoir souligné l'intérêt de cette discipline dans «l'ouverture sur l'autre et sa participation au rayonnement de l'auteur, son œuvre et sa culture», la conférencière a qualifié les œuvres d’Assia Djebar d’une «perle précieuse de la littérature» magrébine, notamment que «les textes d’Assia Djebar sont étudiés dans des universités internationales».

Mme Kouchkar Ferchouli a précisé que «la traduction est un trait d'union entre les langues, les cultures et les sociétés qui permet davantage de rayonnement et l’ouverture à l'auteur, à son œuvre et à sa culture et ses traditions». Elle précisera que les œuvres d’Assia Dejar «ont connu un rayonnement plus vaste et sont considérées comme des références dans les espaces de recherche».

«On sent la particularité de la langue d’Assia Djebar qui se base sur le vécu et ne pas la fiction», a-t-elle ajouté.

En développant le chapitre de l'importance et la complexité de l'œuvre de traduction d’Assia Djebar, l’enseignante universitaire a estimé que celle-ci constitue «un effort de création», notamment que la langue d’expression a une certaine connotation qui pourrait être mal traduit, entre autres le terme «ennemi» qui ne signifie pas «aâdouw».

Elle expliquera que ce mot signifie chez les familles traditionnelles algéroises «l’époux». Par ailleurs, l’enseignante universitaire a expliqué que «de part les contraintes qui émaillent du travail de traduction et l'effort fourni par le traducteur, ce dernier, acquiert une importance égale à celle du créateur de l'œuvre».

Hichem Hamza